NLS-Termine 2025 stehen fest, 24h-Rennen wird nicht verschoben

Die viel zitierte Planungssicherheit für die Teams am Nürburgring ist da: Nach der Einigung und einer Bürgschaft seitens der VLN in Höhe von 1,1 bis 1,2 Millionen Euro hat die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG bereits knapp vier Monate vor Jahresende ihren Kalender für das Jahr 2025 veröffentlicht.

Demnach wird das 24-Stunden-Rennen weiterhin vom 19. bis 22. Juni stattfinden. Eine erneute Verschiebung wie 2024 (damals wegen der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC in Spa) angesichts des "Triple-Headers des Grauens" mit Le Mans und Spa-Francorchamps wird es also nicht geben. Die Qualifiers liegen auf dem 23. bis 25. Mai.

Die Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) hat derweil ihre acht Termine erhalten. Unter anderem kehrt der "Double-Header" in den September zurück. Seit 2022 findet auf diesem Kalenderplatz das 12-Stunden-Rennen statt. Dieses ging 2024 an die inzwischen gescheiterte Nürburgring-Endurance-Serie (NES), nun kehrt der Termin 2025 zur NLS zurück.

Saisonstart ist am 22. März. Ein Termin für Einstellfahrten ist im Nürburgring-Kalender nicht vermerkt. Der Rest der NLS-Saison verteilt sich auf jeweils einen Termin in den Monaten April, Mai, Juli und August.

Der September bleibt die große Ausnahme. Neben dem "Double-Header" am 13. und 14. September gibt es einen weiteren Termin am 27. September, bevor am 11. Oktober das Saisonfinale auf dem Programm steht.

Damit wird fast die Hälfte der NLS-Saison innerhalb von vier Wochen ausgetragen. Das ist aber nichts im Vergleich zu 2024, als die 24h-Qualifiers zur NLS zählten und damit 50 Prozent der Saison innerhalb von acht Tagen absolviert wurden.

Der Nürburgring-Terminkalender 2025

Foto: Nürburgring

Auch die Rundstrecken-Challenge-Nürburgring (RCN) hat ihre Termine bestätigt bekommen. Diese erstrecken sich wie gewohnt über acht Läufe von März bis Oktober mit dem Saisonhöhepunkt im Rahmen des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Zwei Termine folgen unmittelbar am Sonntag nach einem NLS-Lauf.

Der einzige noch nicht bestätigte Motorsporttermin ist die DTM. Hier hat der Nürburgring die Slots vom 8. bis 10. sowie 15, bis 17. August freigehalten. Theoretisch wäre auch noch das erste Maiwochenende oder gar vom 18. bis 20. April offen, aber der August ist bisher der traditionelle DTM-Termin am "Ring".

VLN-Struktur leicht geändert

Innerhalb der VLN tut sich ebenfalls etwas. Steffen Jungbluth vom MSC Sinzig steigt als Leiter der Geschäftsstelle und Prokurist in die Geschäftsführung der VLN auf. "Wir sind sehr glücklich, dass wir nach der durch den Rennstreckenbetreiber erzeugten Hängepartie im vergangenen Winter, die dem Sport und der gesamten Region sehr viel Schaden zugefügt hat, in diesem Jahr frühzeitig die Weichen für die kommende Saison stellen konnten", sagt Jungbluth.

Eine weitere Änderung ist, dass künftig das komplette Controlling der Serie über die VLN-Geschäftsstelle und nicht mehr über die veranstaltenden Clubs abgewickelt wird. "Die Gesellschafter der VLN werden in der NLS weiterhin eine große Rolle spielen. Sie sind ein wichtiger Teil der DNA unserer Serie und bleiben auch weiterhin die solide Basis der Organisation", sagt VLN-Geschäftsführer Mike Jäger.

"Aus organisatorischer Sicht ist es hingegen ein wichtiger Schritt, das komplette Controlling künftig zentral zu organisieren. Dies hat viele Vorteile, sowohl für unsere Teilnehmer als auch für uns selbst. Es ist wichtig, die Themenbereiche Finanzen und strategische Ausrichtung zu bündeln."

24h-Nürburgring-Termine 2025

23.-25. Mai: 24h-Qualifiers

19.-22. Juni: 24h Nürburgring

NLS-Termine 2025

22. März: NLS1

26. April: NLS2

10. Mai: NLS3

5. Juli: NLS4

16. August: NLS5

13./14. September: NLS6+7

27. September: NLS8

11. Oktober: NLS9

RCN-/GLP-Termine 2025