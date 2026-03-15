Noch ein SP9-Pro-AMG für die Nordschleife: Comeback von KCMG!
KCMG kehrt erstmals seit 2023 auf die Nürburgring-Nordschleife zurück und wagt sich erstmals seit dem Unfall-Aus bei den 24h Nürburgring 2022 in die SP9-Klasse
KCMG schickt einen Mercedes-AMG GT3 mit exzellenter Besatzung an den Ring
Foto: KCMG KCMG
Das Hongkong-Team ist zurück! Die KC Motor Group (KCMG) kehrt nach drei Jahren Pause auf die Nürburgring-Nordschleife zurück. Die Mannschaft von Paul Ip setzt einen Mercedes-AMG GT3 ab NLS2 2026 mit den Fahrern David Pittard, Jesse Krohn und Edoardo Liberati auf Michelin-Reifen und der charakteristischen #47 ein. Weitere Fahrer-Ankündigungen werden noch in Aussicht gestellt.
Zuletzt war das Team von Paul Ip im Jahr 2023 mit einem GT4-Toyota auf der Nordschleife aktiv. Der letzte GT3-Einsatz datiert auf das 24-Stunden-Rennen 2022, als der Porsche 911 GT3 R (991.2) eine Stunde vor Schluss durch einen Unfall im Bereich Galgenkopf ausschied. KCMG hat also mit der Nordschleife durchaus noch eine Rechnung offen.
Mit Pittard, Sieger des 24-Stunden-Rennens von 2023 mit Frikadelli Racing, und Jesse Krohn, der als amtierender 24h-Sieger zur Titelverteidigung antritt, sitzen Piloten am Steuer des AMG, die bereits den Siegerpokal in die Höhe stemmen durften.
"Ich freue mich sehr, Teil dieses neuen Projekts zu sein. Ich habe das Engagement und die Liebe zum Detail von KCMG immer bewundert. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Mercedes-AMG GT3 wieder auf der legendären Nordschleife anzugreifen", sagt David Pittard, für den das Projekt nach dem nicht verlängerten Aston-Martin-Vertrag ein Rettungsanker ist.
Die Heckansicht des KCMG-Mercedes für die 24h Nürburgring 2026
Foto: KCMG
Dasselbe gilt für Jesse Krohn (eigentlich Kurki-Suonio), der bis Ende 2025 BMW-Werksfahrer war. "Nach meinem Sieg im letzten Jahr bin ich hochmotiviert, den Titel zu verteidigen - diesmal am Steuer des Mercedes-AMG GT3. KCMG hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz am Ring. Zusammen mit David und Edoardo haben wir ein unglaublich starkes Team", sagt der 35-Jährige.
Komplettiert wird das Trio durch den langjährigen KCMG-Piloten Edoardo Liberati, der bereits bei vier der fünf 24-Stunden-Einsätzen des Teams dabei war. "Es ist großartig, mit KCMG in die SP9-Pro-Klasse zurückzukehren. Dies wird meine neunte Saison mit dem Team sein. Wir werden den Mercedes-AMG GT3 sehr schnell verstehen lernen und ich freue mich darauf, das Auto mit Spezialisten wie David und Jesse zu teilen", sagt der Italiener.
Neben dem Saisonhighlight, dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, kündigt KCMG einen Start bei NLS2 und den 24h-Qualifiers an. "Der Nürburgring war für KCMG schon immer ein besonderer Ort", betont Teamgründer Paul Ip.
"Die Nordschleife verlangt Vorbereitung, Präzision und Teamwork. Unsere Ziele sind klar: Wir wollen bei unserer Rückkehr konkurrenzfähig sein, an der Spitze des SP9-Feldes kämpfen und eine starke Leistung beim 24-Stunden-Rennen abliefern."
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