Nordschleifen-Comeback für Opel Manta, aber: "Der Hype ist noch etwas verfrüht"

Audio-Player laden

"DIE LEGENDE IST ZURÜCK", so verkündete die Langstreckenserie am Nürburgring auf ihren Social-Media-Kanälen das Comeback des Nordschleifen-Kultautos schlechthin. Der Opel Manta B mit dem charakteristischen Fuchsschwanz wird in diesem Jahr wieder in der NLS (ehemals VLN) an den Start gehen.

Der Weg dorthin war steinig. Rückblende: Mai 2022, kurz vor dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Die Truppe um Fahrzeugbesitzer Olaf Beckmann bereitet den Manta in der heimischen Halle in Sandesneben auf den Langstreckenklassiker in der Eifel vor, als der Wagen eines Nachts Feuer fängt und komplett ausbrennt.

Die Lithium-Ionen-Batterie "hat sich entzündet, obwohl sie nicht angeschlossen, aber voll geladen war", sagt Beckmann jetzt im Gespräch mit 'Motorsport.com'. "An einer Ecke kam eine Flamme heraus, so groß wie mein kleiner Finger. Die wurde dann immer größer." Ein solcher Batteriebrand ist nur schwer in den Griff zu bekommen.

Akku fängt Feuer, Opel Manta danach "komplett nackt"

Die Ursache liegt im Inneren des Akkus, in den Zellen. Diese sind vom Außengehäuse isoliert und daher beim Löschen nur schwer zu erreichen. Dadurch kann sich das Feuer ausbreiten, im schlimmsten Fall bis alle Zellen verbrannt sind. "Die Feuerwehr hat das Auto dann aus der Halle gezogen und alles mit Wasser gefüllt", berichtet Beckmann.

Nach dem Brand war der Opel Manta "komplett nackt", alle Teile mussten neu beschafft werden. "Ich habe das Auto mit Trockeneis abgestrahlt, um die Schäden zu beseitigen. Ich habe alles neu lackiert, neue Karbonteile anfertigen lassen, die Türen waren auch verbrannt. Der ganze Innenraum ist verbrannt. Das Dach ist ausgeglüht", zählt er auf.

"Ich muss auch die Motorelektronik und alles neu machen. Und das [alte] Steuergerät gibt es nicht mehr. Das heißt, ich muss eine ganz neue Elektronik einbauen. Das ist der allerletzte Schritt." Wenn das erledigt ist, wird der Opel Manta 14 Tage lang bei MTO Engineering in Ladbergen vorbereitet. "Und dann fährt er sofort", kündigt Beckmann an.

Olaf Beckmann hat 24h Nürburgring fest im Blick

Das bedeutet aber auch, dass die am heutigen Freitag beginnenden Probe- und Einstellfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife und der NLS-Auftakt am kommenden Wochenende für den Opel Manta noch zu früh kommen. "Das schaffe ich nicht", stellt Beckmann klar. Realistischer ist für Beckmann ein Start bei den 24h-Qualifiers.

"Das ist auch fest eingeplant", ebenso wie der Start beim großen 24-Stunden-Rennen. "Und danach fahren wir natürlich auch in der VLN." Doch noch hält der Fahrzeugbesitzer den Ball flach. "Der Hype, der im Internet entstanden ist, der ist noch etwas verfrüht. Das Auto ist noch nicht fertig", mahnt Beckmann zur Vorsicht.

Und er hinterfragt in diesem Zuge auch die sofortige Comeback-Ankündigung der NLS, die ohne gegenseitige Absprache erfolgt sei. Der Hype um das Manta-Comeback sei entstanden, weil sich Beckmann lediglich "bei der VLN eingeschrieben" habe. "Ich habe allen ganz klar gesagt, wie weit ich bin", sagt Beckmann.

Die positive Resonanz aus der Fangemeinde freut ihn dennoch: "Für mich ist es etwas sehr Positives, dass sie dem Auto die Treue hält und immer noch wartet und hofft und macht und tut. Das ist ein sehr positives Zeichen. Wir versuchen natürlich auch, die Erwartungen der Fans zu erfüllen, ganz klar."

Mit Bildmaterial von VLN.