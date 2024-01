Nordschleifen-Permit: DMSB kippt Ergebniszwang für DPN A

Während der Machtkampf um die Zukunft des Langstreckensports derzeit die Szene am Nürburgring beherrscht, ist in einem anderen Politikum auf der Nordschleife eine Einigung erzielt worden: Der Zwang zu guten Ergebnissen für den Erwerb des DMSB-Permits Nordschleife (DPN) A, das zum Fahren leistungsstarker Fahrzeuge berechtigt, wird aufgehoben.

Die neuen Voraussetzungen zur Qualifikation für das Permit A sind:

- Zwei in Wertung beendete Rennen ohne Sportstrafe

- 14 absolvierte Runden

- Mindestfahranteil von 20 Prozent der Gesamtrundenanzahl des Teams

Das ist deutlich weniger als die bisherigen Voraussetzungen, die folgendes besagt hatten:

- Teilnahme an mindestens zwei Rennen

- Eine Platzierung unter den ersten 75 Prozent der gestarteten Teilnehmer in der Klasse

- Zudem eine Platzierung unter den ersten 33 Prozent der gestarteten Teilnehmer in der Klasse, mit einem Mindestfahranteil von 33 Prozent der Gesamtrundenanzahl des Teams

- Mindestens 18 Rennrunden auf der Nürburgring Nordschleife

Das Thema DPN hat in den letzten Jahren immer wieder für Diskussionen und Ärger gesorgt, da die Hürden sehr hoch waren. Fahrer konnten die Kriterien teilweise unverschuldet nicht erfüllen, weil beispielsweise ein Teamkollege einen Unfall hatte oder ein Rennen wegen Schneefalls abgesagt werden musste.

So war es oft sinnvoll, bereits im Herbst des Vorjahres mit den Rennen zu beginnen, um bis zum 24-Stunden-Rennen die DPN A sicher zu haben. Doch oft entscheiden sich Programme erst kurzfristig im Winter - und die aktuelle Situation am "Ring" macht jede Planbarkeit zunichte.

Gerade für internationale Fahrer ist dies oft ein Ärgernis, da sie bei Nichterfüllung der Kriterien durch äußere Umstände immer wieder zusätzliche Rennen fahren müssen - mit entsprechenden Reise- und Einsatzkosten. Ein Extrembeispiel ist der Südafrikaner David Perel, der Jahre brauchte, um das DPN A zu schaffen. Aus Teilnehmerkreisen wurde daher eine Vereinfachung des Reglements angeregt.

Die Voraussetzungen für das DMSB-Permit A 2024 Foto: DMSB

Die DMSB-Pressemitteilung brüstet sich damit, dass es nun möglich sei, das Permit A an einem Wochenende bei den 24h-Qualifiers zu machen. Theoretisch war das auch schon vorher möglich, da es sich um zwei getrennte Rennen handelt. Valentino Rossi sagte einen Start bei den 24h Nürburgring wegen des Permits sogar ab.

Neues Permit für Markenpokale

Zahlreiche Akteure waren in den Prozess eingebunden, darunter der ADAC Nordrhein als Veranstalter des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring, der Deutsche Sportfahrerkreis (DSK), die Teamvereinigung ILN und die Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS).

Außerdem kündigt der DMSB das neue Permit M für Markenpokale an, in dem bereits 16-Jährige starten dürfen. Auf der Homepage des DMSB sind dazu noch keine Informationen zu finden. In der Pressemitteilung heißt es:

"Um ein Markenpokal-Rennen auf der legendären Strecke austragen zu dürfen, müssen allerdings umfangreiche Voraussetzungen erfüllt sein: Insgesamt zehn Punkte umfasst der Katalog der zu erfüllenden Rahmenbedingungen, die vor allem der Wahrung eines hohen Sicherheits-Niveaus dienen."

"Dazu gehören (neben der DPN der Stufe M für die Piloten) eine begrenzte Renndauer ebenso, wie die Durchführung in Zusammenarbeit oder in direkter Verantwortung eines Automobilherstellers. Auch die Verwendung baugleicher Fahrzeuge oder das Vorhandensein eines permanenten Race Directors für den Markenpokal sind obligatorisch."

Mit Bildmaterial von DMSB.