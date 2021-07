Notizen 24h Nürburgring 2021: Kurznews nach dem Donnerstag

- Es gibt noch immer keine offizielle Balance of Performance, in der der Ferrari 488 GT3 eingestuft ist. Informationen von 'Motorsport.com Deutschland' zufolge war der Ferrari am Donnerstag mit demselben Gewicht wie zuvor und sieben PS mehr unterwegs. Die finale BoP wird es wohl erst am Samstagmorgen geben.

- Die Zeiten waren unglaublich langsam. Bortolottis Bestzeit von 8:18.575 Minuten war unglaubliche 7,147 Sekunden langsamer als der Bestwert nach dem Nachttraining im vergangenen Jahr bei kühleren Bedingungen. Interessant: Auch damals war ein Lamborghini Schnellster nach zwei Session, allerdings derjenige von Konrad in 8:11.428 Minuten.

- Teils ist das den schwülen Bedingungen geschuldet, aber es heißt von vielen Seiten, dass das Versteckspiel in diesem Jahr noch konsequenter betrieben wird als in den Vorjahren. Alle fürchten sich vor Ärger in der Samstagmorgen-BoP.

- Ein Großteil des Feldes sieht Mercedes-AMG und Porsche in der Favoritenrolle für das Rennen. AMG-Werksfahrer Maro Engel widerspricht: Er sei hinter einem Audi chancenlos gewesen. Alles wie immer also.

- Der Fahrerwechsel bei Rutronik hatte performancetechnische Gründe. Tristan Viidas tat sich überraschend schwer, nachdem er eigentlich ein sehr schneller GT4-Pilot im Vorjahr gewesen ist. Laurens Vanthoor hatte erwartungsgemäß keine Probleme, sich auf den Porsche einzuschießen.

- Engel wurde im Vorfeld des Rennens als neuer Botschafter für den Fahrwerkshersteller Bilstein verkündet. Er ist somit nun dreifacher Botschafter: Für Mercedes-AMG, Bilstein und den Uhrenhersteller IWC Schaffhausen.

- Die Scuderia Cameron Glickenhaus ist zum ersten Mal in der finalen Konfiguration des SCG 004C unterwegs. Nachdem bei einem Testunfall im Vorfeld des Qualirennens ein neuer Splitter zerstört wurde, fuhr der 004C dort in einer Übergangskonfiguration mit dem neuen, breiten Heckflügel, aber dem alten Frontsplitter.

- Das sollte jetzt nicht mehr passieren. Das Team hat mehrere der neuen Splitter anfertigen lassen. Gesichtet haben wir mindestens drei. Einer davon ist noch im jungfräulichen Carbonkleid.

- Auch der KTM X-Bow GTX geht mit einer leicht modifizierten Aerodynamik an den Start. Ein neuer Gurney an der Front soll für mehr Abtrieb sorgen und dem Boliden das Highspeed-Untersteuern austreiben. Das macht allerdings komplett neue Set-ups erforderlich - nicht optimal bei der eingeschränkten Trainingszeit und dem Regen im ersten Zeittraining.

- mcchip-dkr monierte derweil beim Comeback-Einsatz ein verrückt spielendes Lenkrad, das womöglich einen Wackelkontakt hatte. Verschiedene Funktionen ließen sich hin uns wieder nicht abrufen.

- Das Wochenspiegel-Team absolviert an diesem Wochenende einen Doppeleinsatz: Neben dem 24-Stunden-Rennen tritt man auch im Le-Mans-Cup in der LMP3-Klasse an. Es ist nicht das erste Mal: Schon beim zweiten Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS, Ex-VLN) gab es eine Überschneidung mit dem LMC.

- Porsche bringt die meisten Fahrzeuge an den Start: 36 Fahrzeuge sind in zehn unterschiedlichen Klassen gemeldet.

- Ein Drama spielte sich bei RaceWerk Motorsports ab: Ein geplanter Fahrer hatte am Donnerstag eine Operation an der Gallenblase. Als neuer Fahrer neben Christian Schotte und Serge van Vooren wurde Sebastian Schemmann auf dem BMW 325i E90 aus der Klasse SP4 nachgemeldet.

Mit Bildmaterial von ADAC/Gruppe C.