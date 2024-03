Nürburgring: David Schumacher startet bei NLS1/2 im Teichmann-Audi

Namhafter Neuzugang bei Teichmann Racing, einem der Traditionsrennställe aus der Eifel. Laut Informationen von Motorsport.com hat man David Schumacher für die ersten beiden Rennen der Saison 2024 in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) an Bord geholt. Der 22-jährige Sohn von Ralf Schumacher und Neffe von Michael Schumacher wird einen Audi R8 LMS GT4 fahren.

Für David Schumacher, der in den vergangenen beiden Jahren für Winward-Mercedes in der DTM am Start war, geht es bei NLS1 und NLS2 am kommenden Wochenende (6./7. April) auf der Nürburgring-Nordschleife darum, die als "Permit" bekannte Rennlizenz für das 24-Stunden-Rennen in der "Grünen Hölle" zu erlangen.

Auf die Frage, wie es zu diesem kurzfristigen Engagement kam, antwortet Teichmann-Geschäftsführer Georg Teichmann: "Es kam gar nicht so spontan wie es jetzt vielleicht wirkt. Es ist das Ergebnis diverser Gespräche. Ich habe mir aber angewöhnt, nur dann über solche Themen zu sprechen, wenn sie auch wirklich feststehen."

Gemeinsam mit Pierre Lemmerz, für den es ebenfalls um die Erlangung des Permit geht, wird David Schumacher am Freitag (5. April) bei den Test- und Einstellfahrten starten und dann am Samstag und Sonntag bei den ersten beiden NLS-Rennen im Kalender des Rennjahres 2024 der Nürburgring-Langstrecken-Serien.

Dass David Schumacher - als erstes Mitglied der Schumacher-Familie überhaupt - das Permit für die 24h Nürburgring "gerade bei Teichmann Racing machen wird, das ist für uns natürlich ein besonderes Ereignis", so Georg Teichmann.

Unabhängig von seinen Einsätzen im Teichmann-Audi auf der Nordschleife fährt David Schumacher in diesem Jahr die volle Saison im ADAC GT Masters am Steuer eines Mercedes-AMG GT3 von HRT, einem anderen Traditionsrennstall aus der Eifel.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.