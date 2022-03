Nürburgring-Nordschleife erhält FIA-Abnahme: GT3 bis 2025 gesichert

Audio-Player laden

Der Nürburgring hat eine wichtige Hürde genommen: Das in diesem Jahr auslaufende FIA-Sicherheitszertifikat ist erneuert worden. Die Nordschleife erhält nach wie vor das Grade-3-Streckenzertifikat.

Konkret erhält die altehrwürdige Strecke den Status "3T", der neben Rennveranstaltungen auch Testfahrten mit Fahrzeugen zulässt, die auf ein Leistungsgewicht zwischen zwei und drei Kilogramm pro englischer Horsepower (nahezu äquivalent zu PS mit minimaler Abweichung nach unten) kommen. Darunter fallen unter anderem GT3-Boliden.

Dem Nürburgring zufolge wurde die FIA-Prüfung "problemlos" bestanden. Das ist ein deutlicher Unterschied zu der Zertifikatsverlängerung im Jahr 2019. Damals kam es zu einer kontroversen Leistungsreduktion der GT3-Boliden beim 24-Stunden-Rennen und in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS, damals noch VLN). Die Leistung wurde im Laufe der Jahre langsam wieder erhöht und ist seit einiger Zeit wieder auf dem Stand von 2018.

Der Nürburgring hat auch im Winter 2021/22 wieder einen siebenstelligen Betrag in die Modernisierung der Strecke investiert. Ein Großteil der 2,5 Millionen Euro floss in die Neuasphaltierung rund um den Bereich der alten Start-/Zielgeraden und auf anliegenden Teilen des Grand-Prix-Kurses.

Im Fokus stand in diesem Winter eine Neuasphaltierung an der Schnittstelle Nordschleife/GP-Kurs Foto: Nürburgring

Dabei wurde insbesondere eine gefährliche Bodenwelle im Bereich Tiergarten eliminiert, die beim 24-Stunden-Rennen 2021 einen Porsche Cayman aushebelte und zu einem schweren Unfall führte.

Außerdem wurden weitere FIA-Fangzäune auf 300 Metern zwischen den Streckenabschnitten Kallenhard und Wehrseifen aufgestellt. Es handelt sich um die größte Investition seit 2018, als ebenfalls zwischen diesen Streckenabschnitten und am Schwedenkreuz neuasphaltiert wurde.

In den Jahren dazwischen haben sich die Modernisierungsmaßnahmen - von einem kleinen Stück Neuasphaltierung in der AMG-Arena und Errichtung eines kleinen Kiesbetts an deren Ausgang abgesehen - vor allem auf digitale Infrastruktur und die Errichtung der Rallycross-Strecke in der Müllenbachschleife konzentriert.

Der Grand-Prix-Kurs hat sein Grade-1-Zertifikat ebenfalls halten können. Zumindest von dieser Seite gäbe es nichts, was einem Formel-1-Rennen im Weg stünde. Der Knackpunkt diesbezüglich liegt bekanntermaßen in den hohen Antrittsgebühren.

Die Saison auf dem Nürburgring ist am heutigen Samstag mit den ersten Touristenfahrten gestartet. Am kommenden Wochenende stehen drei Tage Probe- und Einstellfahrten auf dem Programm, die unter anderem von den Teams der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) genutzt werden.

Mit Bildmaterial von VLN/Jan Brucke.