Nürburgring und Monza: Doppeltes Debüt für Mercedes-AMG GT2

Der leistungsstärkste homologierte Rennwagen in der Geschichte des Mercedes-Kundensportprogramms feiert nach einer intensiven Test- und Entwicklungsphase seine Rennpremiere. Der Mercedes-AMG GT2 gibt am Wochenende einerseits im Rahmen der 24h-Qualifiers auf der Nürburgring-Nordschleife, andererseits beim Saisonauftakt der GT2-Europameisterschaft in Monza, sein Debüt unter Rennbedingungen.

In der berühmt-berüchtigten "Grünen Hölle" des Nürburgrings absolvieren geich zwei Testträger des Fahrzeugs mit einer Maximalleistung von 707 PS eine erweiterte Entwicklungsfahrt unter Wettbewerbsbedingungen. Der Double-Header am 22./23. April umfasst zwei getrennt gewertete Qualifikationsrennen, in denen sich die Kundensportteams einen Startplatz für das Top-Qualifying zum 24-Stunden-Rennen (20./21. Mai) sichern können.

Die Teams HRT und Schnitzelalm treten mit je einem Mercedes-AMG GT2 in der Sonderklasse SPX an. HRT setzt dabei auf die Fahrer Frank Bird, Elia Erhart, Thomas Jäger und Jörg Viebahn. Bei Schnitzelalm wechseln sich Mikael Grenier und Johannes Stengel im Cockpit ab.

Umfassende Entwicklungsphase

Erklärtes Ziel des Einsatzes ist die konsequente Weiterentwicklung des GT2-Mercedes unter anspruchsvollen Rennbedingungen. Die nämlich sind in den beiden Qualifikationsrennen für das Jahreshighlight auf der Nordschleife zu erwarten.

Während der vergangenen Monate hat das neueste Mitglied der Kundensportflotte von Mercedes-AMG ein umfassendes Testprogramm durchlaufen. Insgesamt wurden dem GT2-Boliden auf mehreren europäischen Strecken mehr als 20.000 Testkilometer aufgebrummt.

Das Rollout fand auf dem Mercedes-eigenen Testgelände in Immendingen statt. Dort wurden unter anderem die elektrischen Systeme geprüft und diverse Prototypenteile getestet. Die ersten Testfahrten auf einer permanenten Rennstrecke folgten im Januar in Valencia.

Bei diesen Performance-Tests in Spanien lag das Hauptaugenmerk auf dem Verhalten der neuen Komponenten in den Bereichen Aerodynamik, Bremsen, Motor und Radbefestigung. Nach weiteren Testfahrten (Monza, Dijon und Le Castellet) befuhr der Mercedes-AMG GT2 im März zum ersten Mal die Nordschleife und konnte auf Anhieb überzeugen.

Mercedes-AMG GT2 Foto: Mercedes

Fast alle Piloten aus dem Fahrerkader von Mercedes-AMG waren in die umfassende Testphase involviert und trugen mit ihrem Feedback zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Fahrzeugs bei. Thomas Jäger, der das Auto auch bei den 24h-Qualifiers steuert, unterstützte die Ingenieure und Mechaniker als langjähriger Entwicklungsfahrer bei allen Testfahrten.

Mit einem finalen Viertagestest in Portimao schloss man vor Ostern die erfolgreiche Entwicklungsphase ab. Auf der Strecke im Süden Portugals waren erstmals auch die Kundensportteams vor Ort, die den bevorstehenden Einsatz auf der Nürburgring-Nordschleife verantworten.

"Der Mercedes-AMG GT2 ist ein faszinierendes Fahrzeug und eine optimale Ergänzung für unser Kundensportprogramm", sagt Jäger und erklärt: "Wir haben in der Entwicklung sehr viel Wert auf Fahrbarkeit und Regelsysteme gelegt. Vielfältige Einstellmöglichkeiten lassen schnelle Anpassungen auf alle Streckenbedingungen und -charakteristiken zu."

"Das Auto ist für Amateurfahrer exzellent geeignet und verspricht auch für Profis viel Fahrspaß. In Sachen Ergonomie, Sicherheit und Fahrbarkeit setzt der AMG GT2 Maßstäbe im Segment. Nach vielen Testkilometern freue ich mich jetzt sehr auf meinen ersten Renneinsatz mit dem Mercedes-AMG GT2", so Jäger.

Mercedes-AMG GT2 Foto: Mercedes

Stefan Wendl, Leiter des Kundensportprogramms bei Mercedes-AMG, ergänzt: "Mit dem Mercedes-AMG GT2 feiert der bislang leistungsstärkste homologierte Rennwagen unseres Customer-Racing-Programms seine Premiere. Die harte Arbeit aller Ingenieure und Techniker in Affalterbach hat sich bezahlt gemacht. Sie haben ein faszinierendes Auto gebaut, das Schnelligkeit und exzellente Fahrbarkeit auf einem hohen Niveau miteinander verbindet."

"Wie bei allen unseren Fahrzeugen ist es unser Anspruch, auch den neuen Mercedes-AMG GT2 voll ausgereift und von Beginn an siegfähig auf den Markt zu bringen", so Wendl und weiter: "Daher legen wir sehr großen Wert auf die Erprobung unter Rennbedingungen. Dafür gibt es keine bessere Bühne als die Nürburgring-Nordschleife. Sie ist die ultimative Herausforderung für jedes Fahrzeug. Wer in der 'Grünen Hölle' besteht, der besteht überall. Ich bin davon überzeugt, dass der Mercedes-AMG GT2 auf Anhieb einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen wird."

Renndebüt auch beim Auftakt der GT2-EM in Monza

Parallel zu seinem Auftritt auf der legendären Nürburgring-Nordschleife bestreitet der Mercedes-AMG GT2 am Wochenende noch einen weiteren Einsatz unter Rennbedingungen. Beim Auftakt der GT2-Europameisterschfat in Monza setzt HRT mit den Fahrern Thomas Jackermeier und Jens Liebhauser ein solches Auto ein.

Das Rennwochenende auf der italienischen Hochgeschwindigkeitsstrecke findet im Rahmenprogramm des Saisonauftakts der GT-World-Challenge Europa (GTWC) statt und ist das erste von sechs im Rennkalender der GT2-Europameisterschaft 2023. Die Planungen sehen weitere Einsätze des GT2-Mercedes vor.

