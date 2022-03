Nürburgring vor Startschuss zur Saison 2022: Neuasphaltierung abgeschlossen

Audio-Player laden

Der Nürburgring ist gerüstet für die Motorsport-Saison 2022: Die Asphaltierungsarbeiten auf der Grand-Prix-Strecke und auf der Nordschleife wurden in dieser Woche erfolgreich abgeschlossen.

Auf einem Abschnitt von insgesamt 2,5 Kilometern Länge, der sich von der Döttinger Höhe bis hin zur Sabine-Schmitz-Kurve zieht, rollten in diesem Winter Bagger und schweres Baugerät an, um die Rennstrecke wieder auf Vordermann zu bringen. Auf der Nordschleife ist dies stets eine spezielle Herausforderung.

Der Belag muss rund 20 Jahre lang halten, weshalb bei einer Neuasphaltierung auch an allen tiefer gelegenen Schichten der Fahrbahn gearbeitet wird. Dabei wird ein spezielles Recycling-System angewendet. Die alte Tragschicht wird zunächst ausgebaut, anschließend von Spezialmaschinen aufbereitet und am Ende als neues Gemisch wieder eingebaut.

Auch die Zielkurve der Grand-Prix-Strecke erhielt im Zuge der Renovierungsarbeiten einen neuen Belag. Zudem wurden zwischen den Abschnitten Kallenhard und Wehrseifen insgesamt 300 Meter neuer FIA-Fangzäune installiert. Das Investitionsvolumen im Zeitraum seit 2015 beläuft sich so inzwischen schon auf über 12,5 Millionen Euro.

"Rund 25 Kilometer Rennstrecke kontinuierlich instand zu halten, ist eine enorme Aufgabe", erklärt Projektleiter Alexander Schnobel, der die Arbeiten seit über 20 Jahren betreut. "Es geht nicht nur um neuen Asphalt, sondern auch darum, die einzigartige Charakteristik der Strecke beizubehalten."

In der Eifel dröhnen schon in einer Woche wieder die Motoren. Am 12. März erfolgt der Startschuss für die Touristenfahrten auf der Nordschleife, eine Woche später versammeln sich die NLS-Teams für die Probe- und Einstellfahrten. Der Auftakt der früher als VLN bekannten Rennserie ist mit der 67. ADAC Westfalenfahrt für den 26. März geplant.

Mit Bildmaterial von Nürburgring.