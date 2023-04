octane126 nicht bei 24h Nürburgring 2023, verspricht Rückkehr

Audio-Player laden

Wo war eigentlich octane126 bei den ersten drei Läufen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS)? Vom Schweizer Team war nichts zu sehen, obschon man noch immer eine Lounge gemietet hat. Nun gibt es ein Lebenszeichen. Man werde bei den 24 Stunden vom Nürburgring 2023 eine Pause einlegen, heißt es.

octane126 hatte für die Saison 2023 ein Programm mit dem neuen Ferrari 296 GT3 geplant. Doch nun gibt das Team bekannt, nicht an der 51. Auflage des Rennens teilzunehmen. Allerdings will man noch im Jahr 2023 wieder in der "Grünen Hölle" dabei sein. Ein konkretes Datum nennt das Team nicht.

"Schweren Herzens mussten wir uns als Team aus rationalen Gründen dazu entschließen, in diesem Jahr auf eine Teilnahme am 24H-Rennen zu verzichten", heißt es in einer kurzen Pressemitteilung des Teams.

"Aufgrund der Liefersituation von Fahrzeugen und Teilen konnten wir die für eine Spitzenplatzierung notwendigen Vorbereitungsarbeiten nicht wie geplant durchführen."

"Die Nichtteilnahme an den ersten NLS-Rennen führte nicht nur zur Nichterfüllung der Verpflichtungen gegenüber den Sponsoren, sondern auch zur Nichterfüllung der reglementarischen Voraussetzungen für die Teilnahme am Qualifying und am 24-Stunden-Rennen. Der eingereichte Antrag auf Ausnahmegenehmigung wurde vom Veranstalter bis heute nicht formell beantwortet".

Das Team octane126 von Christian Bertschinger ist seit 2019 mit Ferrari-Fahrzeugen beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring vertreten. 2020 und 2022 stellte Luca Ludwig den Ferrari 488 GT3 Evo auf die Poleposition. Ebenfalls im Jahr 2020 feierte das Team seinen ersten NLS-Sieg, verlor diesen jedoch wieder wegen eines nicht gekennzeichneten Reifens.

Es ist der Einsatz des neuen Ferrari 296 GT3 geplant, der auch von WTM Racing, Frikadelli Racing und racing one eingesetzt wird.

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.