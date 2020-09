"Oldies" Bergmeister/Bernhard mit Überraschungs-Comeback zufrieden

Für Porsche, die zwölfmalige Siegermarke bei den 24 Stunden vom Nürburgring, stand die 2020er-Auflage des Rennens von Beginn an unter einem schlechten Stern. Weil bei den 24 Stunden von Le Mans am vorherigen Wochenende drei Porsche-Teammitglieder positiv auf COVID-19 getestet wurden, wurde das gesamte Werkspersonal gar nicht erst an den Nürburgring entsandt.

Auswirkungen hatte das allen voran auf den gelb/grünen 911er des Manthey-Teams, auf dessen Konto nicht weniger als sechs der zwölf Porsche-Siege bei den 24h Nürburgring gehen. Dieses Auto und Team wurde für das diesjährige Rennen komplett zurückgezogen. Andere Porsche-Teams fuhren mit anderen Fahrerbesetzungen als ursprünglich vorgesehen war.

Für KCMG wurden kurzerhand die "Oldies" Timo Bernhard und Jörg Bergmeister aus dem Rennfahrer-Ruhestand zurückgeholt, um sich das Cockpit des weiß/blauen Porsche mit der Startnummer 18 unter anderem mit Youngster Dennis Olsen zu teilen. Vierter Fahrer war Earl Bamber, der eigentlich für das IMSA-Rennen in Mid-Ohio vorgesehen war. Dort aber trat Porsche aufgrund der Coronavirus-Testergebnisse aus Le Mans ebenfalls gar nicht erst an.

1970 bis 2020: Alle Sieger der 24h Nürburgring:

Fotostrecke Liste 1970: Stuck/Schickentanz - BMW 2002 TI 1 / 48 Foto: BMW AG 1971: von Hohenzollern/Pankl - BMW Alpina 2 / 48 Foto: BMW AG 1972: Kelleners/Pankl - BMW Alpina * 3 / 48 Foto: BMW AG * Foto von den 24 Stunden von Spa 1973: Lauda/Joisten - BMW 3,3 4 / 48 Foto: BMW AG 1976: Quirin/Hechler/Müller - Porsche Carrera * 5 / 48 * 1974 und 1975 kein Rennen (Ölkrise) 1977: Müller/Hechler - Porsche Carrera 6 / 48 1978: Müller/Hechler - Porsche Carrera 7 / 48 1979: Kummle/Mauer/Vogt - Ford Escort 8 / 48 1980: Selzer/Wolf/Schneider - Ford Escort RS 2000 9 / 48 Foto: Ford 1981: Döring/Gartmann/Müller - Ford Capri 10 / 48 1982: Gartmann/Ludwig/Niedzwiedz - Ford Capri 11 / 48 1984: Felder/Bröhling/Oberndorfer - BMW 635 * 12 / 48 * 1983 kein Rennen (Umbau des Nürburgrings) 1985: Felder/Hammelmann/Walterscheid-Müller - BMW 635 * 13 / 48 * Foto vom Rennstart 1986: Oestreich/Rensing/Vogt - BMW 325i (rechts im Bild) 14 / 48 1987: Ludwig/Niedzwiedz/Soper - Ford Sierra Cosworth 15 / 48 Foto: Ford 1988: Dören/Holup/Faubel - Porsche 911 Carrera RSR * 16 / 48 Foto: Gruppe C GmbH * Symbolbild, da trotz intensiver Recherche kein Foto aus diesem Jahr zu beschaffen war 1989: Pirro/Ravaglia/Giroix - BMW M3 17 / 48 Foto: BMW AG 1990: Heger/Winkelhock/Schmickler - BMW M3 18 / 48 Foto: BMW AG 1991: Winkelhock/Nissen/Hahne - BMW M3 19 / 48 1992: Cecotto/Danner/Martin/Duez - BMW M3 20 / 48 Foto: BMW AG 1993: De Azevedo/Konrad/Wirdheim/Katthöfer - Porsche Carrera 21 / 48 Foto: Porsche Motorsport 1994: Wlazik/Katthöfer/Rosterg - BMW M3 22 / 48 1995: Ravaglia/Duez/Burgstaller - BMW 320i 23 / 48 1996: Scheid/Reck/Widmann - BMW M3 24 / 48 1997: Scheid/Reck/Tiemann/Zakowski - BMW M3 25 / 48 Foto: BMW AG 1998: Duez/Bovensiepen/Menzel/Stuck - BMW 320d 26 / 48 1999: Zakowski/Tiemann/Ludwig/Duez - Chrysler Viper GTS-R 27 / 48 2000: Mayländer/Bartels/Alzen/Heger - Porsche 996 GT3R 28 / 48 2001: Zakowski/Bartels/Lamy - Viper GTS-R 29 / 48 2002: Zakowski/Lechner/Lamy - Viper GTS-R 30 / 48 2003: Reuter/Scheider/Tiemann/Strycek - Opel Astra V8 Coupé 31 / 48 2004: D. Müller/J. Müller/Stuck/Lamy - BMW M3 GTR 32 / 48 Foto: BMW AG 2005: Lamy/Said/Huisman/Priaulx - BMW M3 GTR (Bildmitte) 33 / 48 Foto: BMW AG 2006: Luhr/Bernhard/Rockenfeller/Tiemann - Porsche 911 GT3 34 / 48 Foto: Porsche Motorsport 2007: Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann - Porsche 911 GT3 35 / 48 Foto: Eric Gilbert 2008: Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann - Porsche 911 GT3 RSR 36 / 48 Foto: Rainier Ehrhardt 2009: Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann - Porsche 911 GT3 RSR 37 / 48 Foto: Eric Gilbert 2010: Lamy/Farfus/Alzen/Müller - BMW M3 GT2 38 / 48 Foto: Julie Sueur 2011: Bernhard/Lieb/Dumas/Luhr - Porsche 911 GT3 RSR 39 / 48 Foto: Eric Gilbert 2012: Basseng/Haase/Stippler/Winkelhock - Audi R8 LMS ultra 40 / 48 Foto: Eric Gilbert 2013: Schneider/Bleekemolen/Edwards/Thiim - Mercedes SLS AMG GT3 41 / 48 Foto: Eric Gilbert 2014: Haase/Winkelhock/Mamerow/Rast - Audi R8 LMS ultra 42 / 48 Foto: Eric Gilbert 2015: Mies/Sandström/N. Müller/Vanthoor - Audi R8 LMS 43 / 48 Foto: Eric Gilbert 2016: Schneider/Engel/Christodoulou/Metzger - Mercedes-AMG GT3 44 / 48 Foto: James Holland 2017: De Phillippi/Mies/Winkelhock/K. van der Linde - Audi R8 LMS 45 / 48 2018: Lietz/Makowiecki/Pilet/Tandy - Porsche 911 GT3 R 46 / 48 Foto: Mario Bartkowiak 2019: Kaffer/Stippler/Vervisch/D. Vanthoor - Audi R8 LMS 47 / 48 Foto: Alexander Trienitz 2020: Sims/Catsburg/Yelloly - BMW M6 GT3 48 / 48 Foto: Alexander Trienitz

Letzten Endes kamen Bamber/Bergmeister/Bernhard/Olsen nach den 24 Nürburgring-Stunden im #18 KCMG-Porsche auf Platz 13 ins Ziel. Während der fast zehnstündigen Rennunterbrechung in der Nacht hatte man sogar in den Top 5 gelegen. Am Sonntag aber kosteten eine falsche Reifenwahl, eine 32-Sekunden-Zeitstrafe (Unterschreiten der Mindestzeit bei einem Boxenstopp) und eine Kollision beim Überrunden zusammengerechnet fast zehn Positionen.

P13 für den #18 KCMG-Porsche landete mit Bamber/Bergmeister/Bernhard/Olsen Foto: Gruppe C

Jörg Bergmeister, der genau wie Timo Bernhard zu einem ungeplanten Renn-Comeback kam, zieht angesichts der ungewöhnlichen Umstände trotzdem überwiegend zufrieden Bilanz. "Es war eh geplant, dass ich zum Nürburgring komme, allerdings nur für den Mittwoch, um da die Mountainbike-Fahrt auf der Nordschleife zu machen", erzählt Bergmeister im Gespräch mit 'Motorsport.com'.

Die Bestätigung dafür, dass er neben einem Mountainbike plötzlich auch einen 911er auf der Nordschleife fahren soll, erhielt Bergmeister am Dienstagmorgen. So wurde es für den 44-Jährigen der erste Renneinsatz seit er vor genau einem Jahr in der VLN mit einem Falken-Porsche angetreten ist. Aus dem Vollzeit-Rennsport hatte sich Bergmeister schon direkt nach den 24 Stunden von Le Mans 2019 zurückgezogen, um sich unter anderem der Entwicklung von Porsche-Straßenfahrzeugen widmen zu können.

"Eigentlich wäre ich von der Eifel direkt für Erprobungsfahrten nach München gefahren. Die musste ich dann natürlich absagen", bemerkt Bergmeister mit Blick auf das vergangene Wochenende und gibt zu: "Gerade wenn man vom Straßenauto dann wieder ins Rennauto steigt, ist die Umstellung schon recht groß. Auf den ersten zwei Runden auf der Nordschleife war ich beim Einlenken überall ein bisschen zu früh."

"Beim Einlenken ein bisschen zu früh": Bergmeisters erste Runden für KCMG Foto: Alexander Trienitz

Im Rennen gab es derartige Probleme aber nicht. "Ich glaube, auf dem Stint im Regen am frühen Abend, der dann in die Nacht hineinging, war ich eines der schnellsten Autos. Das war echt akzeptabel", so Bergmeister, der das Abscheiden mit Platz 13 im Endergebnis als "echt okay für die geringe Vorbereitung" einstuft.

"Ich hoffe, dass alle Beteiligten halbwegs zufrieden waren und nicht sagen 'Ach, die brauchen wir nicht mehr'", lacht der 44-Jährige in Anspielung auf sich selbst und Kollege Timo Bernhard, den er seit vielen Jahren bestens kennt und mit dem er nun unerwartet noch einmal ein Rennen bestreiten durfte.

"Nachdem wir unsere Karrieren gemeinsam bei Porsche begonnen haben, war es sehr schön, jetzt noch einmal zusammen mit Timo fahren zu können", so Bergmeister, der den Einsatz von sich selbst und Bernhard als "Notanker" für Porsche beschreibt.

Auch Timo Bernhard musste beziehungsweise durfte kurzerhand noch einmal ins Renn-Cockpit Foto: Alexander Trienitz

Für Bernhard, der knapp ein Jahr nach seinem letzten planmäßigen Rennen - dem Petit Le Mans als IMSA-Saisonfinale 2019 - wieder am Lenkrad eines Rennwagens drehte, war es ein "sehr wildes Rennen unter unheimlich schwierigen Bedingungen". Genau wie Bergmeister glaubt aber auch der 39-Jährige, dass "wir Porsche gut ausgeholfen haben" und sagt: "Auf jeden Fall hat es noch einmal richtig Spaß gemacht."

Übrigens: Die 32 Strafsekunden am Sonntag bekamen Bamber/Bergmeister/Bernhard/Olsen aufgebrummt, weil man die Mindeststandzeit bei einem Boxenstopp um sage und schreibe 0,05 Sekunden(!) unterschritten hatte.

Andere Teams unterschritten die vorgeschriebene Standzeit (die sich jeweils aus der Stintlänge berechnet) um bis zu 28,8 Sekunden. Dafür gab es dann ebenfalls genau 32 Strafsekunden, denn so sieht es das Reglement beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring vor...

Mit Bildmaterial von Marc Fleury.