Opel Manta wechselt bei 24h Nürburgring 2024 ins Rahmenprogramm

Neue Wege für den Opel Manta: Der Publikumsliebling verabschiedet sich vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und wechselt ins Rahmenprogramm, den 24h-Classics. Das bestätigt Olaf Beckmann gegenüber unserem Schwesterportal Motorsport-Total.com und begründet dies mit der Sorge vor Unfällen mit GT3-Fahrzeugen.

"Ich möchte nicht, dass mir das Auto so abhanden kommt wie der Dacia", so der mittlerweile 77-jährige Firmeninhaber. "Ich habe nicht mehr die Kraft, das Auto wieder aufzubauen." Damit spricht er den Brand an, der den Manta im Jahr 2022 fast vollständig zerstörte.

Obwohl er das Rentenalter weit überschritten hat, führt Beckmann seine Firma für Alarm- und Sicherheitstechnik weiter. In mühevoller Kleinstarbeit hat er den Manta in Spät- und teilweise Nachtschichten wieder hergerichtet.

Bei den 24h-Classics trifft der Manta nun auf alte Weggefährten aus längst vergangenen Tagen. Ausgestattet ist der Bolide mit modernster Motorsporttechnik, etwa einem sequenziellen Getriebe. Beckmann bestätigt, dass der Manta unverändert an den Start gehen kann: "Für uns gilt das Gruppe-H-Reglement von 1990, das das alles erlaubt."

Allerdings wird der Manta mit all seiner Technik in der Klasse bis drei Liter Hubraum starten müssen. "Dort treffen wir unter anderem auf den Mercedes [190E Evo II] von [Ralf] Schall. Da haben wir natürlich keine Chance. Aber das ist nicht so schlimm."

Auch wenn der Manta nicht mehr Teil des Hauptacts sein wird, hofft Beckmann auf eine Teilnahme am Adenauer Racing Day und will Verhandlungen mit dem ADAC Nordrhein aufnehmen. Der Manta gehört bei den Fans zu den beliebtesten Fahrzeugen überhaupt, deshalb rechnet er sich gute Chancen aus.

Mindestens zwei NLS-Läufe

Außerdem wird der Manta auch bei mindestens zwei Läufen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) starten. Laut einem Social-Media-Posting der NLS sind dies NLS3 und NLS4. Achtung, da die 24h-Qualifiers zwar zur NLS zählen, aufgrund des Fremdveranstalters aber nicht in das Zählsystem aufgenommen werden, handelt es sich um den fünften und sechsten Lauf - also nach dem 24-Stunden-Rennen.

Auf einen Start beim Auftakt wird das Manta-Team aufgrund der starken GT3-Beteiligung verzichten. "Wir schauen uns das erst einmal an und entscheiden dann, wann wir fahren", sagt Beckmann, der sich auch zum politischen Machtkampf um den Langstreckensport äußert.

"Wir wollen uns aus der Politik am Nürburgring heraushalten, die uns unheimlich deprimiert. Trotzdem ist es so, dass unser Herz an der VLN/NLS hängt und wir uns dort besser aufgehoben fühlen", sagt Beckmann. Der konkurrierenden Nürburgring-Endurance-Serie (NES) erteilt er eine Absage, zumal ein kleines Auto beim dortigen Punktesystem keine Chance auf den Titel hat.

Unter dem altehrwürdigen Blechkleid verbirgt sich modernste Rennsport-Technik Foto: Alexander Trienitz

Bei den Fahrern soll es zunächst bei Beckmann, Peter Hass, Volker Strycek und Jürgen Schulten bleiben. Wer genau welches Rennen fahren wird, steht aus terminlichen Gründen noch nicht fest. Der Manta wird in der Youngtimer-Serie starten, aber nicht bei allen Rennen. Rennen im fernen Ausland könnten ausgelassen werden.

Am Auto wurden über den Winter "ein paar Kleinigkeiten" verbessert, der Fokus lag eher auf Überarbeitungen der bestehenden Technik. Insbesondere an der Bremsanlage wurden Verbesserungen vorgenommen. Bereit ist der Bolide also, seine Tage beim 24-Stunden-Rennen dürften aber gezählt sein.

Mit Bildmaterial von Markus Toppmöller.