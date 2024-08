Ratel fordert: "ADAC sollte einen festen Platz für die 24h Nürburgring finden!"

Das Terminchaos ist perfekt: Im kommenden Jahr finden alle großen 24h-Rennen in Europa innerhalb von drei Wochen statt - erst Le Mans, dann Nürburgring und schließlich Spa! Das führte in den letzten Wochen bereits zu Diskussionen, bisher allerdings ohne Erfolg. Denn alle Veranstalter weisen die Schuld (Motorsport-Total.com berichtete!) von sich.

SRO-Chef Stephane Ratel hat allerdings einen Schuldigen für die Terminmisere gefunden: den ADAC Nordrhein als Veranstalter der 24h Nürburgring! Im Gegensatz zu Le Mans und Spa wechselt der Termin des Eifelklassikers jährlich. "Das ist aus meiner Sicht das Kernproblem, denn der Ostertermin wechselt jedes Jahr und damit auch der Feiertag am Donnerstag", sagte Ratel kürzlich in einem Interview mit Motorsport aktuell.

"Nach 2025 ist der entsprechende Feiertag wieder im Mai, dann gibt es kein Problem für den Nürburgring", erinnert der Franzose daran, dass das Terminchaos zumindest für die kommenden Jahre eine einmalige Sache bleibt. "Auf der anderen Seite hatte der Nürburgring vier Rennabbrüche in sechs Jahren wegen Nebel. Vielleicht sollte der ADAC deshalb versuchen, einen neuen festen Platz zu finden - unabhängig vom Ostertermin."

Ratel: "Also, was soll ich bitte tun?"

Die 24 von Le Mans finden jedes Jahr traditionell zum selben Zeitpunkt statt, nämlich der 24. Kalenderwoche eines Jahres. Der Langstreckenklassiker in Spa findet seit einigen Jahren auf einem festen Termin Ende Juni statt. "Leider kann ich da wenig machen", erinnert SRO-Boss Ratel.

"Nachdem wir unseren traditionellen Zeit-Slot fürs 24h-Rennen in Spa vor zwei Jahren an die Formel 1 verloren haben, ist der neue Termin Ende Juni gesetzt. Die Rennstrecke in Spa hat klar gemacht, dass eine Verschiebung 2025 zum Beispiel um eine Woche nicht stattfinden kann, denn der Betreiber braucht volle vier Wochen, um alles für die Formel 1 vorzubereiten."

Die 24h von Spa finden seit einigen Jahren Ende Juni statt Foto: SRO

Auch in diesem Jahr musste die SRO als Veranstalter der 24h von Spa das Fahrerlager bis Montagmittag räumen, damit sich die Formel 1 auf den Belgien-Grand-Prix vorbereiten konnte, der vier Wochen später stattfand. "Wir haben keinen Spielraum, um das 24h-Rennen Spa nach hinten zu schieben", sagt Ratel. "Also, was soll ich bitte tun? Ich kann ja das 24h-Rennen Spa nicht ohne Spa machen!"

Ratel: "Muss auf meinen Event schauen"

Während sich die Hersteller, Teams und Fahrer einig sind, dass "das nicht zu schaffen" und "nicht nachhaltig" ist, schieben sich ACO, SRO und ADAC Nordrhein gegenseitig die Verantwortung zu. Und obwohl "keiner der Veranstalter ein Interesse an einer solchen Ballung von 24-Stunden-Rennen hat", gibt es bisher noch keine Lösung für 2025.

"Mir sind die Probleme bekannt, aber ich muss auf meinen Event schauen", erklärt Ratel und stellt klar, dass eine Terminänderung für ihn keinesfalls in Frage kommt. "Das Wichtigste ist, dass ein großer Event wie das 24h Rennen Spa immer am gleichen Termin stattfindet. Nach dem erzwungenen Wechsel haben wir uns auf das letzte Juni-Wochenende geeinigt."

Stephane Ratel sieht den ADAC in der Verantwortung Foto: Motorsport Images

"Wir können nicht von Jahr zu Jahr die Termine hin und her schieben. Alle große Rennen wie Daytona oder Le Mans haben einen festen Termin", erinnert der SRO-Chef. "Für diesen Erfolg haben wir lange gekämpft und über die Jahre sehr viel Geld investiert. Früher war 24h Spa eine Eintagesveranstaltung, nur am Samstag kamen Zuschauer."

"Jetzt ist es ein voller Vier-Tages-Event mit Camping, Racing und mit Konzerten", sagt Ratel. "Die Regel ist für mich ganz einfach: Du brauchst für ein großes Autorennen ein festes Datum, und du musst es behalten." Auch deshalb scheint für den SRO-Boss offenbar klar, dass es mit dem ADAC Nordrhein nur einen Verantwortlichen gibt, der seinen Termin für 2025 ändern sollte ...