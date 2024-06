Regelkunde: Wie erfolgt der Neustart nach einer Unterbrechung des Rennens?

Starker Nebel am Nürburgring! Zum neunten Mal in der über 50-jährigen Historie des Langstreckenklassikers musste das Rennen mit der roten Flagge unterbrochen werden. Wann der Neustart erfolgt, ist weiterhin offen. (Hier im Liveticker verfolgen!)

In der Zwischenzeit dürfen die Teams an ihren Autos arbeiten, Reparaturen vornehmen, Nachtanken oder Reifen wechseln. Es gelten keine Parc-Ferme-Bestimmungen. Das konnten einige Teams nutzen, um beschädigte Fahrzeuge wieder fit zu machen und das Rennen bei einem Neustart fortzusetzen.

Sollte sich der Nebel in den kommenden Stunden verziehen und das Rennen neu gestartet werden, wird es gewissermaßen auf null zurückgestellt. Alle Abstände werden egalisiert, lediglich ein vorhandener Rundenrückstand bleibt bestehen.

Fliegender Neustart in drei Gruppen

Der Start erfolgt wie üblich in drei Gruppen, wobei die erste Gruppe in einer Reihe auf der Start-Ziel-Geraden aufgestellt wird, während die zweite und dritte Gruppe aus einer Formation heraus losfahren und sich innerhalb der ersten Runde ebenfalls zu einer Reihe formieren.

Der Scherer-Audi #16 startet das Rennen als Führender Foto: Patrick Funk

So wird die Startreihenfolge ermittelt

Auch für die Startreihenfolge sind klare Regeln definiert, die für ein hohes Maß an Gerechtigkeit sorgen sollen: Basis für die Reihenfolge ist der Stand des Rennens in der Runde, in der der jeweilige Klassenführende das vorletzte Mal vor der roten Flagge die Ziellinie überquert hat. Somit löst der Klassenführende eine "virtuelle Zielflagge" für die folgenden Fahrzeuge seiner Klasse aus.

In dieses Ergebnis werden allerdings noch die zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Mindestboxenstandzeiten inklusive etwaiger Zeitstrafen eingerechnet. Zur Erinnerung: Für jede gefahrene Rennrunde wird in den einzelnen Klassen eine bestimmte Mindestzeit für den nächsten absolvierten Boxenstopp fällig.

Ein SP9-Fahrzeug, das gerade erst in der Box war, müsste im laufenden Rennen etwa bei einem Stopp nach einer Runde 56 Sekunden Standzeit einhalten und nach acht Runden 197 Sekunden.

Die auf diese Weise durch die zum Zeitpunkt des Abbruchs unterschiedlichen Stintlängen verursachten Unterschiede werden in das Ergebnis eingerechnet, was zu einer Abweichung von der Reihenfolge bei der Zieldurchfahrt beim Abbruch führen kann. Weder Boxenstopps noch Zeitstrafen haben allerdings einen Einfluss auf den Rundenzähler.

Für Fahrzeuge, deren letzter Boxenstopp (vor der Rennunterbrechung) länger als 20 Minuten gedauert hat und für Fahrzeuge welche sich zum Zeitpunkt des Rennabbruchs in der Box befinden (für länger als 20 Minuten), wird der Zeitpunkt der letzten Überfahrt (verlängerte Start-Ziel-Line in der Boxengasse) zur Wertung herangezogen.

In dieser Reihenfolge wird gestartet!

Sollte es heute noch zum Neustart kommen, wird die Spitzengruppe die verbliebene Renndistanz in folgender Startreihenfolge in Angriff nehmen. Beim Neustart befinden sich noch 13 Fahrzeuge in der Führungsrunde. Sie werden den Gesamtsieg aller Voraussicht nach unter sich ausmachen.

1. Scherer-Audi #16 (Stippler/Mies/Feller/Marschall)

2. Manthey-EMA-Porsche #911 (Vanthoor/Estre/Güven/Preining)

3. RMG-BMW #72 (Harper/Hesse/Weerts)

4. HRT-Mercedes #4 (Stolz/Juncadella/Maini/Götz)

5. Abt Lamborghini #27 (K. van der Linde/Mapelli/Pepper)

6. Frikadelli-Ferrari #1 (Fernandez Laser/Keilwitz/Ludwig/Varrone)

7. HRT-Mercedes #3 (Maini/Bird/J. Owega/Beretta)

8. Rowe-BMW #98 (Marciello/Martin/Wittmann/Farfus)

9. Falken-Porsche #33 (Andlauer/Bachler/S. Müller/Picariello)

10. Falken-Porsche #44 (Heinemann/Eriksson/Menzel/Ragginger)

11. Scherer-Audi #15 (Vervisch/Haase/Winkelhock/Feller)

12. Lionspeed-Porsche #24 (Au/Niederhauser/P. Kolb/Dontje)

13. Dinamic-Porsche #54 (Holzer/Seefried/Buus/Dienst)

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.