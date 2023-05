Starterliste 24h Nürburgring mit 136 Fahrzeugen

136 Autos stehen auf der Starterliste für die 51. Auflage des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. In die 2023er-Edition starten 33 Fahrzeuge in der Topklasse SP9, hinzu kommen noch zwei Mercedes-AMG GT2 in der Klasse SPX.

Die SP9-Fahrzeuge verteilen sich auf zwei Aston Martin Vantage GT3, sechs Audi R8 LMS GT3 Evo II, sechs BMW M4 GT3, drei Ferrari 296 GT3, zwei Lamborghini Huracan GT3 Evo2, sieben Mercedes-AMG GT3 und sieben Porsche 911 GT3 R. 25 dieser Fahrzeuge treten in der SP9 Pro an und sind damit zumindest von der Papierform her auf den Gesamtsieg angesetzt.

Zu den Publikumslieblingen zählen der Manthey-Porsche #911 "Grello" und der Dacia Logan. Als besonderes Schmankerl steht auch der Opel Manta von Olaf Beckmann auf der Starterliste.

Beckmann hatte im März gegenüber 'Motorsport.com Deutschland' das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring als Comeback-Rennen ins Auge gefasst. Der Opel Manta war im Mai 2022 kurz vor dem Rennen bei einem Brand zerstört worden und wurde von Beckmann in mühevoller Kleinarbeit wieder aufgebaut.

Nicht materialisiert hat sich der Volkswagen Käfer von White Angel for FlyHelp. Das Team hat bereits bekanntgegeben, mit einem Porsche 911 GT3 Cup der Generation 991 zu starten und ist entsprechend in der Klasse SP7 gemeldet.

Verzichten müssen die Fans in diesem Jahr auf den Glickenhaus SCG004C und die KTM X-Bow GT2.

SP9-Klasse 24h Nürburgring 2023

1 - Audi Sport Team Scherer PHX - Frederic Vervisch/Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Lind - Audi R8 LMS GT3 Evo II

2 - Mercedes-AMG Team GetSpeed - Adam Christodoulou/Maximilian Götz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG GT3

3 - Mercedes-AMG Team GetSpeed - Maro Engel/Jules Gounon/Daniel Juncadella - Mercedes-AMG GT3

4 - Mercedes-AMG Team Bilstein - Raffaele Marciello/Luca Stolz/Philip Ellis - Mercedes-AMG GT3

5 - Scherer Sport PHX - Vincent Kolb/Frank Stippler/Alexander Sims/Renger van der Zande - Audi R8 LMS GT3 Evo II

6 - Mercedes-AMG Team Bilstein - Hubert Haupt/Jordan Love/Arjun Maini - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

7 - Konrad Motorsport GmbH - Axcil Jefferies/Yelmer Buurman - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

10 - Schnitzelalm Racing GmbH - Luca-Sandro Trefz/Kenneth Heyer/Marek Böckmann/Marcel Marchewitz - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

11 - Schnitzelalm Racing GmbH - Patrick Assenheimer/Colin Caresani/Marek Böckmann/Marcel Marchewitz - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

16 - Scherer Sport PHX - Kim-Luis Schramm/Michele Beretta/Markus Winkelhock/Ricardo Feller - Audi R8 LMS GT3 Evo II

19 - racing one - Christian Kohlhaas/Stefan Aust/Luca Ludwig/Johannes Stengel - Ferrari 296 GT3 (Pro-Am)

20 - WTM by Rinaldi Racing - Leonard Weiss/Jochen Krumbach/Daniel Keilwitz/Indy Dontje - Ferrari 296 GT3 (Pro-Am)

21 - CP Racing - Charles Espenlaub/Shane Lewis/Maxime Soulet - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

22 - Audi Sport Team Car Collection - Luca Engstler/Max Hofer/Gilles Magnus/Dennis Marschall - Audi R8 LMS GT3 Evo II

24 - Lionspeed by Car Collection Motorsport - Patrick Kolb/Matt Campbell/Mathieu Jaminet/Patrick Pilet - Porsche 911 GT3 R

25 - Huber Motorsport - Dennis Fetzer/Come Ledogar/Lars Kern - Porsche 911 GT3 R

27 - ABT Sportsline - Kelvin van der Linde/Marco Mapelli/Jordan Pepper/Nicki Thiim - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

28 - PROsport-Racing - Maxime Dumarey/Christoph Breuer/Mike David Ortmann - Aston Martin Vantage AMR GT3 (Pro-Am)

30 - Frikadelli Racing Team - Earl Bamber/Nick Catsburg/David Pittard/Felipe Fernandez Laser - Ferrari 296 GT3

33 - Falken Motorsports - Klaus Bachler/Alessio Picariello/Sven Müller - Porsche 911 GT3 R

39 - Audi Sport Team Land - Christopher Haase/Christopher Mies/Patric Niederhauser - Audi R8 LMS GT3 Evo II

40 - Audi Sport Team Scherer PHX - Timo Scheider/Martin Tomczyk/Mike Rockenfeller - Audi R8 LMS GT3 Evo II

44 - Falken Motorsports - Joel Eriksson/Tim Heinemann/Nico Menzel/Martin Ragginger - Porsche 911 GT3 R

54 - Dinamic GT - Laurens Vanthoor/Laurin Heinrich/Ayhancan Güven/Christian Engelhart - Porsche 911 GT3 R

69 - Dörr Motorsport - Phil Dörr/Darren Turner - Aston Martin Vantage AMR GT3 (Pro-Am)

72 - BMW Junior Team - Dan Harper/Max Hesse/Neil Verhagen - BMW M4 GT3

96 - HCB Management GmbH - Dennis Olsen/Matteo Cairoli/Julien Andlauer - Porsche 911 GT3 R

98 - Rowe Racing - Marco Wittmann/Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Maxime Martin - BMW M4 GT3

99 - Rowe Racing - Augusto Farfus/Philipp Eng/Connor de Phillippi/Nick Yelloly - BMW M4 GT3

100 - Walkenhorst Motorsport - Henry Walkenhorst/Jörg Breuer/Sami-Matti Trogen/Christian Bollrath - BMW M4 GT3 (Pro-Am)

101 - Walkenhorst Motorsport - Christian Krognes/Jakub Giermaziak/Jesse Kurki-Suonio Krohn/Andy Soucek - BMW M4 GT3

102 - Walkenhorst Motorsport - Thomas Neubauer/Jake Dennis/Jens Klingmann/Christian Krognes - BMW M4 GT3

911 - Manthey Racing - Michael Christensen/Kevin Estre/Frederic MAkowiecki/Thomas Preining Porsche 911 GT3 R

Vorläufige Starterliste 24h Nürburgring 2023

