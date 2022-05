Tragödie im Pflanzgarten: Sportwart verstirbt bei den 24h-Qualifiers

Audio-Player laden

Trauer an der Nürburgring-Nordschleife: Im Rahmen der 24h-Qualifiers, dem Vorbereitungsrennen auf das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, ist ein Sportwart (im Volksmund: Streckenposten) ums Leben gekommen. Das teilt die Rennleitung am Sonntagabend mit.

Der Sportwart war an Aufräumarbeiten nach dem Unfall von Simon Trummer im Octane126-Ferrari #26 (Grossmann/Trummer/Hirschi/Ludwig) eingangs Pflanzgarten beteiligt. Dabei kollabierte er. Obwohl Ärzte unmittelbar zur Stelle waren und umgehend Reanimationsmaßnahmen einleiteten, musste im Medical Center schließlich der Tod des 52-Jährigen festgestellt werden.

Rennleiter Walter Hornung sagt: "Das Renngeschehen tritt in solchen Momenten natürlich völlig in den Hintergrund. Wir trauern um einen engagierten Sportskameraden, der seit Jahren an der Nordschleife im Einsatz war. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen Angehörigen."

Aus diesem Grunde wurde bei der Siegerehrung nach dem Rennen auf die obligatorische Champagnerdusche verzichtet. Christopher Mies sprach die Situation im Siegerinterview nach dem Rennen kurz an und äußerte sich darauf auch noch einmal in einer Instagram-Story mit besten Genesungswünschen. Es half nichts mehr.

Die Ereignisse überschatten ein sportlich hochwertiges Rennen, das in diesem Jahr in einem neuen Modus ausgetragen worden ist. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring findet vom 26. bis 29. Mai 2022 auf der Nürburgring-Nordschleife statt.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.