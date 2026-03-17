Überraschung bei NLS2: Patricija Stalidzane gibt GT3-Debüt

Überraschung durch Konrad Motorsport: Neben den Lamborghini-Werksfahrern Maximilian Paul und Christian Engelhart wird beim zweiten Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) Patricija Stalidzane ins Lenkrad des Lamborghini Huracan GT3 greifen, der bei Konrad bei NLS2 sein Debüt in der Evo2-Stufe feiern wird. Bis zuletzt blieb die Mannschaft aus Verl dem Evo1 treu.

Die Lettin gibt ihr Debüt im GT3-Fahrzeug und wird manchem in Deutschland noch durch die TV-Doku "Poleposition" des öffentlich-rechtlichen Kinderkanals aus dem Jahr 2016 bekannt sein. Die damals 13-Jährige war eine Hauptdarstellerin in der zehnteiligen Reihe, unter anderem neben Sophia Flörsch, Michelle Halder und Jannes Fittje. (Die damaligen Folgen sind noch auf dem YouTube-Kanal von Fittje abrufbar)

Stalidzane war zuletzt vor allem im "Girls Only"-Projekt von WS Racing unterwegs und tritt nun erstmals in einem GT3-Fahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife an. Dabei gelangen ihr mehrere Klassensiege in der AT3. Sie war außerdem im NXT Gen Cup unterwegs und brachte es dort 2024 auf den fünften Gesamtrang.

Der Einsatz gilt zunächst einmal nur für NLS2. Dritter Fahrer auf dem Auto ist eigentlich Pavel Lefterov, der vergangene Woche zusammen mit Paul und Engelhart für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring als Fahrer angekündigt wurde. Der Bulgare wurde 2025 für Konrad Motorsport Meister im Prototype Cup Germany zusammen mit Danny Soufi.

Mit Werksunterstützung durch Lamborghini zum 24h-Rennen

"Ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder enger mit Lamborghini zusammenarbeiten. Auf unser Fahrer-Line-up bin ich wirklich stolz. Wir kennen uns seit Jahren und aus meiner Sicht können wir es unter die Top-3 schaffen. Aber jeder der mich kennt, weiß, dass ich in Wirklichkeit immer gewinnen möchte", erklärt Teamchef Franz Konrad.

Paul ergänzt: "Franz hat mir als junger Fahrer eine Chance gegeben. Das werde ich ihm nicht vergessen. Seit diesem Jahr bin ich offizieller Werksfahrer für Lamborghini und freue mich sehr, die italienischen Farben auf der Nordschleife zu vertreten."

Sein Teamkollege Christian Engelhart kann auf eine noch längere Konrad-Historie zurückblicken: "In der Saison 2013 bin ich mit Konrad Motorsport Vizemeister im Porsche Carrera Cup geworden. Als Vertragsfahrer für Porsche und als Werksfahrer für Lamborghini durfte ich mich weiterentwickeln und insgesamt 52 GT-Siege einfahren. Jetzt freue ich mich, dass ich im Auftrag von Lamborghini zu Franz zurückkehre."

Engelhart und Paul waren auch für NLS1 gemeldet, hier noch im Evo1-Modell. Das Rennen wurde bekanntermaßen wegen Sicherheitsbedenken aufgrund der niedrigen Temperaturen abgesagt.

Das Team Konrad Motorsport konnte mit dem Lamborghini Huracan diverse Achtungserfolge erzielen, unter anderem mit der Beinahe-Poleposition beim 24-Stunden-Rennen von Axcil Jefferies im Jahr 2021. Ansonsten zog das Team in all seinen Jahren immer wieder unglaubliches Rennpech auf sich. 2025 gelang der Mannschaft mit Gesamtrang acht und Platz drei in der Pro-Am endlich ein problemloses 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

Franz Konrad selbst gewann 1993 das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit einem Porsche 911 Carrera zusammen mit Antonio de Azevedo, Örnulf Wirdheim und Frank Katthöfer.