Vier Vollgas-Tiere für Walkenhorst: Das ist die Aston-Besatzung

Mit den beiden Aston-Martin-Werksfahrern David Pittard und Nicki Thiim sowie den Eigengewächsen Christian Krognes und Jakub "Kuba" Giermaziak will Walkenhorst Motorsport den ersten Sieg für Aston Martin beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring einfahren. Das Fahrerquartett wurde kurz vor den offiziellen Einstellfahrten bekannt gegeben.

Das Programm steht vorerst nur bis zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring fest. Es umfasst zwei Renneinsätze bei den 24h-Qualifiers am 13. und 14. April sowie einen weiteren Start beim zweiten Lauf der neuen Nürburgring-Endurance-Serie (NES) am 4. Mai.

Ein Einsatz beim "Double-Header" NLS1 ist wegen der Terminkollision mit der GT-World-Challenge (GTWC) Europe in Le Castellet nicht möglich. Wie das Nordschleifen-Programm nach dem 24-Stunden-Rennen aussehen wird, will Walkenhorst Motorsport erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Da Walkenhorst auch in der GTWC Europe und im ADAC GT Masters engagiert ist, werden wahrscheinlich nicht alle Rennen bestritten.

"Während wir in Spa-Francorchamps schon bewiesen haben, dass wir Gesamtsiege bei großen 24h-Klassikern einfahren können, haben wir unser großes Ziel hier in der Eifel noch nicht erreicht", sagt Jörg Breuer, Managing Director des Teams aus Melle.

"In den letzten Jahren haben wir einen guten Speed gehabt, doch konnten aus verschiedenen Gründen nie den Sieg einfahren. Dies wollen wir in diesem Jahr ändern und wir sind zuversichtlich, da wir mit dem neuen Aston Martin und unseren Fahrern ein extrem starkes Paket haben!"

Mit Christian Krognes hat Walkenhorst sein absolutes Aushängeschild der vergangenen Jahre erneut verpflichtet. Nach unzähligen Streckenrekorden und dem Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Spa 2018 mit BMW stellt sich der Norweger im Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo einer neuen Herausforderung.

"Ich freue mich sehr, wieder bei Walkenhorst Motorsport an den Start zu gehen und ein weiteres spannendes Projekt an der Seite von Aston Martin zu starten. Es wird mir eine Ehre sein, den atemberaubenden Vantage GT3 zum ersten Mal zu testen und die Zusammenarbeit mit Kuba, David und Nicki bildet ein sehr starkes Fahrerquartett", so der 33-Jährige.

Pittard kehrt ins Team zurück

Wenig überraschend ist auch David "Ich überhole im Schwedenkreuz außen" Pittard erstmals seit 2021 wieder mit von der Partie. Die Wahl lag auf der Hand, nachdem Pittard zum Aston-Martin-Werksfahrer ernannt wurde und Walkenhorst mit dem britischen Hersteller zusammenarbeitet.

"Es ist toll, wieder mit Walkenhorst auf der Nordschleife zu sein, denn es ein sehr erfahrenes Team. In der Vergangenheit haben wir zusammen viel erreicht, aber nicht die 24h Nürburgring, also ist das eine unerledigte Aufgabe für mich!", so Pittard.

"Aston Martin hat nach vielen Klassensiegen auch ein großes Interesse daran, dieses Rennen insgesamt zu gewinnen und ich denke, der neue Vantage GT3 wird hier großartig sein!"

Wieder im Walkenhorst-Kader, jetzt als Werksfahrer: David Pittard Foto: Aston Martin

Nicki Thiim lag mit Aston Martin bereits 2022 auf Siegkurs, bevor ein Unfall auf einer Kühlmittelspur die Fahrt beendete. "Ich freue mich sehr darauf, auf dem Nürburgring noch einmal anzugreifen! Jeder Fan und jeder Fahrer, mich eingeschlossen, liebt die Grüne Hölle", so der Sohn von Ex-DTM-Star Kurt Thiim, der im Vorjahr bei Abt auf Lamborghini unterwegs war und das Rennen anführte.

"Ich freue mich, dass Walkenhorst Motorsport und Aston Martin Racing zusammenarbeiten und wir mit einem sehr starken Aufgebot an den Start gehen werden! Mit der Erfahrung aller Beteiligten denke ich, dass wir etwas sehr Großes erreichen können. Von nun an heißt es Vollgas bis zu den 24 Stunden und wir werden alles tun, um dort ein Top-Ergebnis zu erzielen."

Kuba Giermaziak hat 2021 seine Rennkarriere wieder aufgenommen und ist seit 2023 Teil des Walkenhorst-Teams. Nach Lamborghini, Mercedes-AMG, Audi und BMW wird er das fünfte Fabrikat innerhalb von vier Jahren fahren. Giermaziak feierte 2023 fünf Gesamtsiege in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS).

"Es ist toll, dass wir nach einer so guten Saison 2023 mit einem brandneuen Auto auf der Nordschleife fahren können", sagt der Pole. "Mit Christian, Nicki und David haben wir eines der stärksten Teams in der Startaufstellung, aber einen für uns neuen Aston Martin."

"Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Jahr mit dem Aston viel konkurrenzfähiger sein werden als in den Jahren zuvor, auch wenn wir nur sehr wenig Zeit haben, um das Set-up und die Fahrweise perfekt einzustellen."

Mit Bildmaterial von SRO.