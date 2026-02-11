Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Vor erneuter OP im Winter: Jorge Martin holte sich Rat bei Marc Marquez

MotoGP
MotoGP
Vor erneuter OP im Winter: Jorge Martin holte sich Rat bei Marc Marquez

Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

"Volltarnung" für die Nordschleife: HRT präsentiert Design des Ford Mustang GT3

Langstrecke
Langstrecke
"Volltarnung" für die Nordschleife: HRT präsentiert Design des Ford Mustang GT3

Christian Horner: Comeback rückt näher - bei Alpine?

Formel 1
Formel 1
Christian Horner: Comeback rückt näher - bei Alpine?

WEC-Performance-Analyse 2025 nach BoP: Alpine

24h Le Mans
24h Le Mans
WEC-Performance-Analyse 2025 nach BoP: Alpine

Audi überrascht mit neuer Aerodynamik beim F1-Test in Bahrain

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Audi überrascht mit neuer Aerodynamik beim F1-Test in Bahrain

"Selbst für Superprofi wie ihn schwierig": Thiim im Aston Martin deutlich stärker?

DTM
DTM
"Selbst für Superprofi wie ihn schwierig": Thiim im Aston Martin deutlich stärker?

Der Trajectory-Plan: Darum holt Genesis diesen Deutschen ins Team

ELMS
ELMS
Der Trajectory-Plan: Darum holt Genesis diesen Deutschen ins Team
Langstrecke

"Volltarnung" für die Nordschleife: HRT präsentiert Design des Ford Mustang GT3

Das Haupt Racing Team hat das Design eines Ford Mustang GT3 präsentiert, mit dem das Team in diesem Jahr auf der Nordschleife startet: Tarnfarben in der Grünen Hölle

Sönke Brederlow
Veröffentlicht:
"Volltarnung" für die Nordschleife: HRT präsentiert Design des Ford Mustang GT3

Der Ford Mustang GT3 von HRT bekommt eine "Tarnfolierung" in Olivgrün

Foto: Haupt Haupt

Das Haupt Racing Team hat das Design eines der Ford Mustang GT3 vorgestellt, mit denen das Team in dieser Saison in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) und beim 24-Stunden-Rennen (der komplette Zeitplan) an den Start geht. Der neue Partner verpasst der US-Flunder eine "Volltarnung" für den Einsatz in der Grüne Hölle.

Denn das Ford-Team HRT konnte für die Nordschleifen-Saison 2026 einen gewichtigen Partner gewinnen: die Bundeswehr. Der Mustang GT3 tritt daher in diesem Jahr in einer olivgrünen Tarn-Polygon-Optik auf. Mit der Kooperation möchte sich die Bundeswehr als "moderner Arbeitgeber" präsentieren.

"Ob Technik, Medizin, IT oder Logistik und vieles mehr - die Bundeswehr bietet ein breites Spektrum an Berufs- und Entwicklungsmöglichkeiten in Uniform und in Zivil an", betont Brigadegeneral Walter Schulte, verantwortlicher Abteilungsleiter im Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, und damit zuständig für die Personalgewinnung.

"Die Partnerschaft mit dem Haupt Racing Team hilft uns, diese Chancen dort sichtbar zu machen, wo Teamgeist und Leistungsbereitschaft aufeinandertreffen. Sport und Berufung auf dynamische Art zu verbinden, das gelingt in dieser Zusammenarbeit auf besonders authentische Weise."

"Zusammenarbeit mit Bundeswehr eine große Ehre"

"Die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr ist für HRT eine große Ehre", ergänzt HRT-Geschäftsführer Ulrich Fritz. "Motorsport und Militär haben viele Gemeinsamkeiten. In beiden Bereichen kommt es auf Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Technik an."

"Das gilt in besonderem Maß für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, bei dem Mensch und Material bis an ihre Grenzen gefordert sind. Wir freuen uns, diese Herausforderung gemeinsam in Angriff zu nehmen und dabei die Bundeswehr als modernen, attraktiven Arbeitgeber sichtbar zu machen."

Beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (14. bis 17. Mai 2026) wird die Bundeswehr zudem mit einem Karrieretruck vertreten sein, um über die vielfältigen Berufs- und Einstiegsmöglichkeiten zu informieren.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Tim Tramnitz neuer Werksfahrer bei BMW!
Mehr von
Sönke Brederlow

Kaum Änderungen am McLaren-Design: So diskutieren die Fans über den MCL40

Formel 1
Formel 1
Kaum Änderungen am McLaren-Design: So diskutieren die Fans über den MCL40

Warum Arvid Lindblad bei Racing Bulls "ein bisschen" an Isack Hadjar erinnert

Formel 1
Formel 1
Warum Arvid Lindblad bei Racing Bulls "ein bisschen" an Isack Hadjar erinnert

Einen Tag vor Testbeginn: Williams dreht in Bahrain bereits die ersten Runden

Formel 1
Formel 1
Einen Tag vor Testbeginn: Williams dreht in Bahrain bereits die ersten Runden
Mehr von
Haupt Racing Team

ADAC GT Masters 2026: Haupt Racing Team gibt nächsten Fahrer bekannt

ADAC GT Masters
ADAC GT Masters
ADAC GT Masters 2026: Haupt Racing Team gibt nächsten Fahrer bekannt

"Hauptthema sind neue Felgen": Ford Mustang GT3 dank Evo vor Wendepunkt?

DTM
DTM
"Hauptthema sind neue Felgen": Ford Mustang GT3 dank Evo vor Wendepunkt?

Entscheidung bei HRT: Wer sitzt 2026 in der DTM im Ford Mustang?

DTM
DTM
Entscheidung bei HRT: Wer sitzt 2026 in der DTM im Ford Mustang?

Aktuelle News

Vor erneuter OP im Winter: Jorge Martin holte sich Rat bei Marc Marquez

MotoGP
MGP MotoGP
Vor erneuter OP im Winter: Jorge Martin holte sich Rat bei Marc Marquez

Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

Formel 1
F1 Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

"Volltarnung" für die Nordschleife: HRT präsentiert Design des Ford Mustang GT3

Langstrecke
Endu Langstrecke
"Volltarnung" für die Nordschleife: HRT präsentiert Design des Ford Mustang GT3

Christian Horner: Comeback rückt näher - bei Alpine?

Formel 1
F1 Formel 1
Christian Horner: Comeback rückt näher - bei Alpine?