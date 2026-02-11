"Volltarnung" für die Nordschleife: HRT präsentiert Design des Ford Mustang GT3

Das Haupt Racing Team hat das Design eines der Ford Mustang GT3 vorgestellt, mit denen das Team in dieser Saison in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) und beim 24-Stunden-Rennen (der komplette Zeitplan) an den Start geht. Der neue Partner verpasst der US-Flunder eine "Volltarnung" für den Einsatz in der Grüne Hölle.

Denn das Ford-Team HRT konnte für die Nordschleifen-Saison 2026 einen gewichtigen Partner gewinnen: die Bundeswehr. Der Mustang GT3 tritt daher in diesem Jahr in einer olivgrünen Tarn-Polygon-Optik auf. Mit der Kooperation möchte sich die Bundeswehr als "moderner Arbeitgeber" präsentieren.

"Ob Technik, Medizin, IT oder Logistik und vieles mehr - die Bundeswehr bietet ein breites Spektrum an Berufs- und Entwicklungsmöglichkeiten in Uniform und in Zivil an", betont Brigadegeneral Walter Schulte, verantwortlicher Abteilungsleiter im Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, und damit zuständig für die Personalgewinnung.

"Die Partnerschaft mit dem Haupt Racing Team hilft uns, diese Chancen dort sichtbar zu machen, wo Teamgeist und Leistungsbereitschaft aufeinandertreffen. Sport und Berufung auf dynamische Art zu verbinden, das gelingt in dieser Zusammenarbeit auf besonders authentische Weise."

"Zusammenarbeit mit Bundeswehr eine große Ehre"

"Die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr ist für HRT eine große Ehre", ergänzt HRT-Geschäftsführer Ulrich Fritz. "Motorsport und Militär haben viele Gemeinsamkeiten. In beiden Bereichen kommt es auf Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Technik an."

"Das gilt in besonderem Maß für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, bei dem Mensch und Material bis an ihre Grenzen gefordert sind. Wir freuen uns, diese Herausforderung gemeinsam in Angriff zu nehmen und dabei die Bundeswehr als modernen, attraktiven Arbeitgeber sichtbar zu machen."

Beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (14. bis 17. Mai 2026) wird die Bundeswehr zudem mit einem Karrieretruck vertreten sein, um über die vielfältigen Berufs- und Einstiegsmöglichkeiten zu informieren.