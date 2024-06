Von Glock bis Vettel: Alle Klassensieger der 24h Nürburgring 2024 im Überblick

Die Freude bei der Scherer-Phx-Mannschaft war groß, als Frank Stippler, Christopher Mies, Ricardo Feller und Dennis Marschall im Audi R8 LMS GT3 mit der Startnummer 16 das verkürzte Nebel-Rennen in der Eifel gewannen. Allerdings hatte nicht nur das Audi-Quartett einen guten Grund zum Jubeln: In 23 verschiedenen Klassen wurden insgesamt 89 Fahrerinnen und Fahrer zum Sieger gekürt.

Darunter waren große Namen: Fabian Vettel gewinnt zusammen mit seinen Teamkollegen Max Hofer, Christian Gebhardt und Ben Dörr die SP11-Klasse, in der sie mit dem KTM X-Bow GT2 von Dörr gestartet sind. Timo Glock und Timo Scheider setzten sich gemeinsam mit Jeroen Bleekemolen und Peter Cate im Cerny-BMW #145 gegen die starke Konkurrenz in der SP8T-Klasse durch.

Smudo fährt mit dem Cup-Porsche von Four Motors zum Klassensieg in der AT2-Klasse, in der er gemeinsam mit Teamchef Thomas von Löwis of Menar, Henrik Bollerslev und Michelle Halder am Start war. Mit Chantal Prinz (Hofor-BMW #207 in der SP6) und Desiree Müller (Eifelkind-BMW #711 in der V4) dürfen sich zwei weitere Damen über den Sieg in ihren jeweiligen Klassen freuen.

Alle Klassensieger der 24h Nürburgring 2024

AT2: Michelle Halder/Smudo/Henrik Bollerslev/Thomas von Löwis of Menar (Four Motors) im Porsche 911 GT3 Cup #320

AT3: Benjamin Leuchter/Johan Kristoffersson/Heiko Hammel/Nicholas Otto (Max Kruse) im VW Golf GTI Clubsport 24h #50

BMW M240i: Sven Markert/Ranko Mijatovic/Philipp Stahlschmidt/Nick Deißler (Adrenalin) im BMW M240i Racing Cup #650

Cup 2: Mustafa Mehmet Kaya/Gabriele Piana/Tim Scheerbarth/Mike Stursberg (Black Falcon) im Porsche 911 GT3 Cup #103

Cup 3: Heiko Eichenberg/Fabio Grosse/Patrik Grütter (Sorg) im Porsche 718 Cayman GT4 #959

SP10: Maxime Oosten/Nick Wüstenhagen/Nick Hancke/Lorenz Philipp Stegmann (FK Performance) im BMW M4 GT4 #188

SP11: Max Hofer/Christian Gebhardt/Fabian Vettel/Ben Dörr (Dörr) im KTM X-Bow GT2 #55

SP3: Marc David Müller/Christopher Groth/Alexander Becker im BMW 318ti #275

SP3T: Charles Cooper/Markus Fischer/Christoph Kragenings/Sebastian Sauerbrei (Bulldog) im MINI John Cooper Works Pro #317

SP4: Ingo Oepen/Henrik Launhardt/Thorsten Köppert im BMW 315CI #152

SP4T: Carlo van Dam/Tim Schrick/Kota Sasaki/Rintaro Kubo (Subaru) im Subaru WRX #88

SP6: Michael Kroll/Chantal Prinz/Alexander Prinz/Thomas Mühlenz (Hofor) im BMW M3 CSL #207

SP7: Reiner Neuffer/Fabio Sacchi/Christoph Ruhrmann/Christian Knötschke (Plusline) im Porsche 718 Cayman GT4 #80

SP8T: Timo Glock/Timo Scheider/Jeroen Bleekemolen/Peter Cate (Cerny) im BMW M4 GT4 #145

SP9: Frank Stippler/Christopher Mies/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Scherer Phx) im Audi R8 LMS GT3 #16

SP-X: Thomas Mutsch/Franck Mailleux/Lance David Arnold/Come Ledogar (Glickenhaus) im SCG 004x #706

TCR: Harold Gottsacker/Mason Filippi/Mark Wilkins/Bryson Morris (Hyundai) im Hyundai Elantra TCR #831

V4: Desiree Müller/Tim Lukas Müller/Henning Hausmeier/Michael Fischer im BMW 325i #711

V5: Ulrich Korn/Tobias Korn/Daniel Korn/Klaus Faßbender (Adrenalin) im Porsche Cayman #444

V6: Sebastian Rings/Andreas Schaflitzl/John Lee Schambony/Yann Munhowen im Porsche 911 Carrera #416

VT2 Front: Lars Füting/Tobias Jung/Tim Robertz/Marcel Unland (Jung) im Cupra Leon #495

VT2 Heck/Allrad: Piet-Jan Ooms/Hans Joachim Theiß/Mathias Baar/Yutaka Seki (Sorg) im BMW 330i #504

VT3: Serge van Vooren/Jörg Schönfelder/Meik ter Haar/Guido Wirtz (Keeevin) im BMW 335i #599

Mit Bildmaterial von Jochen Merkle.