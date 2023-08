Wegen Nordschleifen-Permit: Valentino Rossi sagt 24h Nürburgring 2024 ab

Valentino Rossi erteilt den Gerüchten, dass der neunfache Motorrad-Weltmeister im kommenden Jahr am 24h-Rennen auf dem Nürburgring teilnehmen würde, eine klare Absage: "Ich fürchte, das wird schwierig für mich", sagt Rossi im Rahmen der GT-World-Challenge auf dem Nürburgring.

"Wie die meisten anderen Fahrer liebe auch ich die Nordschleife", so Rossi, der seit knapp zwei Jahren verstärkt im GT3-Sport aktiv ist und in den letzten Monaten die ersten Erfolge feierte. "Es war immer mein Ziel, mal in der 'Grünen Hölle' zu fahren." Heißt auch: Eine Teilnahme am 24h-Rennen ist nicht generell ausgeschlossen, sondern sogar ein großer Wunsch des Motorrad-Stars.

"Das habe ich direkt im ersten Gespräch mit Vincent [Vosse] angemerkt, dass ich eines Tages mal das 24-Stunden-Rennen auf dieser Strecke fahren will", schmunzelt der Italiener. Am vergangenen Wochenende sammelte Rossi am Steuer eines Serienautos seine ersten Erfahrungen auf der Nordschleife.

Keine Zeit für die Nordschleifen-Permit

"Das Problem ist aber, dass es dafür eine Lizenz braucht", spielt Rossi auf die Notwendigkeit der Nordschleifen-Permit an. "Und um diese Lizenz zu bekommen, muss man mindestens zwei, drei Rennen in einer kleinen Klasse bestritten haben."

Dafür eignen sich normalerweise die Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie, in der selbst Profirennfahrer und Werkspiloten zunächst mit einem kleineren Auto an den Start gehen müssen. "Ich habe einfach nicht die Zeit dafür, was sehr schade ist", begründet Rossi. "Deshalb wird das wohl ein Traum bleiben, denn wenn, dann will ich mit einem GT3-Auto fahren, nicht mit einem kleinen Auto."

Diesen Traum wird sich Rossi allerdings beim 24h-Rennen in Le Mans erfüllen: Es ist geplant, dass der Italiener im kommenden Jahr mit einem BMW M4 GT3 am Langstreckenklassiker an der Sarthe teilnimmt. Rossi in einem Interview mit 'Motorsport.com': "Ich möchte an den 24 Stunden von Le Mans teilnehmen!"

Den ersten GT3-Sieg in Le Mans hat Rossi bereits auf seinem Konto: Gemeinsam mit Jerome Policand gewann der BMW-Pilot die GT3-Klasse beim zweiten Rennen der "Road to Le Mans" im Juni dieses Jahres. So könnte es nach Rossis Ansicht weitergehen ...

Mit Bildmaterial von SRO.