Wetter 24h Nürburgring 2020: Es bleibt nass auf der Nordschleife

Nachdem am Donnerstag gegen Ende des Nachttrainings des 24-Stunden-Rennen Nürburgring zum ersten Mal Regen fiel, startet auch der Freitag nass. Und daran wird sich an den nächsten beiden Tagen nicht viel ändern. Erst am Sonntag sinkt das Regenrisiko in der Hocheifel.

Am Freitag kann sich zwar zeitweise die Sonne sehen lassen, meist ziehen aber dunkle Wolken über den Nürburgring, aus denen es immer wieder regnen kann. Große Regenmengen werden nicht erwartet, doch nachhaltig abtrocknen dürfte die Strecke im Tagesverlauf nicht. Dazu wird es maximal 9 Grad Celsius warm.

Auch der Samstag startet nass und bleibt nass. Die Sonne zeigt sich kaum, und gegen Abend kann der Regen stärker werden. Daran ändert sich auch in der Nacht zum Sonntag nichts. Mit Höchstwerten von 8 und Tiefstwerten von 4 Grad Celsius bleibt es kalt.

Am Sonntagvormittag zieht der Regen dann ab, und im weiteren Tagesverlauf kann der Himmel teilweise aufklaren. Bis zum Zieleinlauf um 15:30 Uhr steigt die Temperatur auf knapp 10 Grad Celsius.

Mit Bildmaterial von Mercedes-AMG.