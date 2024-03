Zweimal Lambo: Doch noch mcchip-dkr-GT3-Projekt, Konrad kehrt zurück

Nach langem Hin und Her gibt es nun doch ein GT3-Projekt auf der Nürburgring-Nordschleife mit Beteiligung von mcchip-dkr: Als Dienstleister für Renazzo Motor, einem offiziellen Vertragshändler von Lamborghini in Thailand, gibt es nun doch ein Projekt mit mcchip-dkr-Beteiligung. Der Deal kam über Kiki Sak Nana zustande.

Drei Wochen nachdem sich Firmeninhaber Danny Kubasik, auch bekannt als Dieter Schmidtmann, in einem Youtube-Video frustriert über die mangelnde Verfügbarkeit von GT3-Fahrzeugen und den Umgang der Hersteller mit diesem Thema echauffiert hatte, wird nun doch alles gut. Er wird neben Nana selbst im Auto sitzen, dritter Fahrer ist der erfahrene Nordschleifen-Pilot Christoph Breuer.

Bei dem gelben Lamborghini Huracan GT3 Evo2 handelt es sich nach Informationen von Motorsport-Total.com um ein nagelneues Chassis. Es ist also nicht der von mcchip-dkr in der Vergangenheit eingesetzte Lamborghini "Bolle", sondern ein komplett neues Fahrzeug.

Geplant sind "vier bis fünf" Läufe der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) 2024, die als Vorbereitung für einen Einsatz beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2025 dienen sollen. Bereits beim Auftakt, dem "Double-Header" am 6. und 7. April, wird der Huracan erstmals zum Einsatz kommen.

"Ich bin stolz, dass Kiki Sak Nana unserem Team sein Vertrauen schenkt und wir durch seine Initiative einen Lamborghini Huracán GT3 EVO2 für den thailändischen Lamborghini Distributor Renazzo Motor auf der Nordschleife betreuen dürfen." so Teamchef Danny Kubasik.

Er nimmt noch einmal kurz Stellung zu den vorangegangenen Ereignissen: "Leider haben wir trotz Zusagen eines anderen Herstellers kein eigenes GT3-Fahrzeug erhalten und freuen uns über die Möglichkeit, als Einsatzteam zu fungieren."

mcchip-dkr hatte bis Ende 2019 einen Lamborghini Huracan GT3 in der damaligen VLN-Langstreckenmeisterschaft eingesetzt, doch die Saison war, wie Kubasik es damals mit eigenen Worten beschrieb, "gelinde gesagt eine Vollkatastrophe".

Danach konzentrierte sich das Team auf kleinere Klassen, nahm 2021 mit einem KTM X-Bow GTX am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teil und betreute TV-Starkoch Steffen Henssler. Nun kehrt das Team als GT3-Dienstleister zurück, was schon lange Kubasiks großes Ziel war.

Konrad Motorsport wagt einen weiteren Anlauf auf der Nürburgring-Nordschleife Foto: Gruppe C Photography

NLS kündigt Konrad-Teilnahme an

Außerdem wird ein weiterer Lamborghini Huracan GT3 Evo2 an den Start gehen. Wie die NLS bekannt gab, kehrt Konrad Motorsport in die "Grüne Hölle" zurück. Als Fahrer wurden Danny Soufi und Torsten Kratz angekündigt, also wie bei Renazzo eine Paarung für die Pro-Am-Klasse.

Kratz gilt als einer der schnellsten Fahrer mit Bronze-Wertung überhaupt. In der LMP3-Szene holte er in den vergangenen Jahren regelmäßig Polepositions für das Wochenspiegel-Team, wenn der Bronze-Fahrer das Qualifying absolvieren musste.

Auf der Nürburgring-Nordschleife ist er schon lange in kleineren Fahrzeugklassen unterwegs und holte insgesamt vier Klassensiege beim 24-Stunden-Rennen, davon 2018 gleich zwei mit Sorg Rennsport.

Der US-Amerikaner Soufi ist frisch gebackener Meister der Prototype Winter Series und langjähriger Kunde von Franz Konrad. Er bestreitet auf dem Lamborghini sein zweites 24-Stunden-Rennen nach 2023, als ein Getriebeschaden das Rennen beendete.

Details zum Projekt hat das Team noch nicht genannt. Sicher ist nur, dass der Bolide auf Evo2-Stand umgerüstet wurde. Im Vorjahr wurde die Saison bis zum 24-Stunden-Rennen noch mit einem Evo1-Huracan bestritten. Danach konzentrierte sich Konrad auf LMP3-Einsätze.

Die jetzt bekanntgegebenen Einsätze sind die Lamborghinis Nummer zwei und drei für die Nordschleife, nachdem vor wenigen Tagen Abt Sportsline sein Projekt verkündet hat.

Mit Bildmaterial von mcchip-dkr.