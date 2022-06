24h Le Mans 2022: Der Donnerstag in der Chronologie

Neue Bestzeit in der GTE Am

Auch auf der Strecke tut sich nochmal etwas: Seb Priaulx, Sohn von Andy, hat den Proton-Porsche #77 (Ried/Priaulx/Tincknell) in der GTE Am in 3:55.067 Minuten an die Spitze gebracht. Es lag in dieser Sitzung lange Zeit eine Reihe von Porsches an der Spitze. Mittlerweile haben sich jedoch drei Ferraris auf die Plätze drei bis fünf geschoben.