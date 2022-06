24h Le Mans 2022 live: Die Endphase ist angebrochen

Noch zwei Stunden ...

... haben wir auf der Uhr. Kurzer Blick in die Klassen: Die Hypercar-Klasse ist so gut wie entschieden, bei fast drei Minuten Abstand zwischen dem führenden Toyota #8 und dem Toyota #7. In der LMP2-Klasse hat inzwischen Robert Kubica den Prema-Oreca #9 übernommen, während Roberto Gonzalez noch im Jota-Oreca #38 sitzt. Nach dem Fahrerwechsel beim Führenden blicken wir wieder auf den Abstand.



Das Sicherheitspolster von Porsche in der GTE Pro schwankt seit Längerem zwischen 45 und 55 Sekunden. Aus eigener Kraft wird es für Ferrari immer schwerer, das Rennen zu gewinnen. Dafür stellen sich die Porsche-Teams in der GTE Am immer wieder selbst ein Bein, siehe vorherigen Ticker-Eintrag.