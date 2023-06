Live-Ticker 24h-Rennen Le Mans 2023

Nach 5/24 Stunden: Was bisher geschah

- Toyota #8 stürmt in der Startrunde an den Ferraris vorbei an die Spitze

- 40 Minuten Safety-Car nach Unfall von Jack Aitken im Action-Express-Cadillac #311 (Derani/Sims/Aitken)

- Cadillac #3 (Bourdais/van der Zande/Dixon) wird von GTE-Auto getroffen

- Regen sorgt für Chaos und viele Abflüge und spült Peugeot #94 (Duval/Menezes/Müller) an die Spitze

- Jean-Eric Vergne (Peugeot #93) dreht sich hinter dem Safety-Car ins Kiesbett

- Reifenschaden beim Porsche #6, Strafe gegen Porsche #5 wegen Überholen unter Safety-Car

- Heftiger Abflug des führenden Jota-Porsche #38 (Felix da Costa/Stevens/Ye)