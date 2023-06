Live-Ticker 24h Le Mans 2023: Erste Trainings und das Qualifying

Qualifying: Die Top 8 sind das Ziel

Das einzige Qualifying über eine Stunde steht nun an, doch die endgültige Entscheidung über die Startplätze fällt heute noch nicht. Ziel der Teilnehmer in allen drei Klassen sind die Top 8, denn die kämpfen am Donnerstagabend in der Hyperpole um die Positionen in den ersten vier Startreihen. Alle weiteren Teilnehmer werden dahinter in der Reihenfolge des Qualifyings aufgereiht.