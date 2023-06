Live-Ticker 24h Le Mans 2023: Le-Mans-Cup-Rennen mit Valentino Rossi

WEC-Kalender 2024 veröffentlicht

Bei der traditionellen Pressekonferenz des ACO wurde am Freitag auch der WEC-Kalender für die Saison 2024 präsentiert. Und der wird sich im Vergleich zu dieser Saison spürbar verändern - nicht nur, weil er acht statt in diesem Jahr sieben Rennen umfasst.



Wie bereits angekündigt wird der Saisonauftakt nicht mehr in Sebring, sonden in Losail in Katar stattfinden, in Form eines Rennens über 1.812 Kilometer. Anschließend fährt die WEC erstmals in ihrer Geschichte in Imola, das für Monza in den Kalender rückt. In Portimao wird nicht mehr gefahren, dafür kehrt die WEC erstmals seit er COVID-19-Pandemie wieder nach Sao Paulo und Austin zurück.



WEC-Kalender 2024:

02.03.2024: 1.812 Kilomter von Losail (Katar)

21.04.2024: 6 Stunden von Imola (Italien)

11.05.2024: 6 Stunden von Spa-Francorchamps (Belgien)

15./16. Juni 2024: 24 Stunden von Le Mans (Frankreich)

14.07.2024: 6 Stunden von Interlagos (Sao Paulo/Brasilien)

01.09.2024: Lone Star Le Mans (Austin/USA)

15.09.2024: 6 Stunden von Fuji (Japan)

02.11.2024: 8 Stunden von Bahrain