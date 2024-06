Liveticker 24h Le Mans 2024: Porsche, Ferrari, Cadillac & Toyota im Vierkampf

Cadillac #2 führt aktuell

Das Safety-Car kommt jetzt wieder rein! Aber nicht alle Teams waren in der Box oder haben sich für einen früheren Stopp entschieden, sodass der Cadillac #2 in Führung liegt. In der Hypercar-Klasse fahren aktuell zehn Autos in der Führungsrunde:



1. Cadillac #2 (Bamber/Lynn/Palou)

2. Porsche #5 (Campbell/Christensen/Makowiecki)

3. AF-Corse-Ferrari #83 (Kubica/Schwarzman/Ye)

4. Ferrari #50 (Fuoco/Molina/Nielsen)

5. Toyota #7 (Kobayashi/Lopez/de Vries)

6. Porsche #6 (Estre/Lotterer/L. Vanthoor)

7. Toyota #8 (Buemi/Hartley/Hirakawa)

8. Ferrari #51 (Pier Guidi/Calado/Giovinazzi)

9. Jota-Porsche #12 (Stevens/Ilott/Nato)

10. Jota-Porsche #38 (Button/Hanson/Rasmussen)