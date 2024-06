Trotz BMW-Bestzeit: Frijns stapelt tief

Robin Frijns' BMW #20 (S. van der Linde/Frijns/Rast) hat die Hyperpole verpasst, doch das Schwesterfahrzeug legte im Qualifying die Bestzeit aller Fahrzeuge hin. Frijns warnt aber vor falschen Hoffnungen.



"Natürlich hat Porsche im Vergleich zum letzten Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht, es ist ihr zweites Jahr", so der Niederländer gegenüber unserem Schwesterportal Motorsport.com Global. "Es ist unser erstes Jahr hier. Wir haben also noch einige Verbesserungen vorzunehmen. Toyota ist seit [über] 10 Jahren hier, Ferrari hat eine gute Unterstützung durch das Formel-1-Team, da ist alles miteinander verbunden. Man kann also nicht wirklich erwarten, dass BMW sofort vorne mitfährt, aber wir sind auf dem Weg dorthin, und das ist gut so."



BMW-Motorsportchef Andreas Roos fügt hinzu: "Ich habe mich mit Roger Penske unterhalten und er hat auch gesagt, dass das erste Jahr für sie sehr schwierig war. Wenn man sieht, wie eng unsere Zeitpläne mit den IMSA-Rennen und den WEC-Rennen sind, dann ist es sehr schwierig, Zeit zum Arbeiten und Entwickeln zu finden. Nach einem Jahr kann man genau sagen, was die Bereiche sind, an denen man arbeiten muss. Und dann versucht man, dort anzusetzen. Aber unser Ziel ist es auf jeden Fall, zu gewinnen, und wenn jemand einen Vorsprung hat, müssen wir ihn schlagen und härter arbeiten."