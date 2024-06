Liveticker 24h Le Mans 2024: Chronologie des Freitags

Startplatz sechs: BMW mit Glück im Unglück

Für BMW lief die Hyperpole am Donnerstagabend nicht wie gewünscht: Nach der Bestzeit im Qualifying wollte Dries Vanthoor den BMW #15 (D. Vanthoor/Marciello/Wittmann) auch in der Hyperpole möglichst weit nach vorne stellen. Der Belgier war schnell unterwegs, leistete sich jedoch einen Ausrutscher in die Reifenstapel, der seine Zeitenjagd beendete. Weil der Cadillac strafversetzt wurde und der Jota-Porsche #12 (Stevens/Ilott/Nato) an der Hyperpole gar nicht teilnahm, startet das BMW-Trio von der sechsten Position - keine schlechte Ausgangslage! Der BMW #20 (S. van der Linde/Frijns/Rast) startet vom 16. Platz.



„Ich ärgere mich sehr über meinen Fehler in der Hyperpole", so Vanthoor. "Nach der Bestzeit am Mittwoch ist das nun ein Wechselbad der Gefühle. Aber wir haben immer noch eine gute Ausgangslage und ein langes Rennen vor uns, in dem wir viel Boden gutmachen können. Darauf konzentrieren wir uns jetzt.“



„Natürlich bin ich ein wenig enttäuscht über den Ausgang der Hyperpole", ergänzt WRT-Teamchef Vincent Vosse. "Vor allem für die Crew, die einiges an Extra-Arbeit mit der Reparatur hatte. Am Mittwoch waren wir nach der Bestzeit im Qualifying bestens gelaunt, nun fokussieren wir uns voll auf das Rennen. Wir machen stetig Fortschritte und hoffen mit beiden Hypercars auf gute Ergebnisse im Rennen. Ich bin Optimist, und obwohl wir wissen, dass es auch angesichts der Wettervorhersage schwierig werden wird, denke ich, dass wir es bei einem fehlerlosen Rennverlauf in die Top-5 schaffen können."



„Generell können wir mit dem Qualifying sehr zufrieden sein – trotz des Unfalls in der Hyperpole", weiß BMW-Motorsportchef Andreas Roos. "Die Bestzeit im Zeittraining und damit der Einzug in das Shootout um die Poleposition, das war super. In der Hyperpole versucht jeder, das letzte Bisschen herauszuholen, und dabei hat sich Dries Vanthoor leider verbremst. Das kann passieren. Da kann man ihm überhaupt keinen Vorwurf machen. Zum Glück ist ihm nichts passiert! Das ist mit Abstand das Wichtigste. Natürlich würden wir gerne noch weiter vorne starten, aber wir nehmen das Positive mit, nämlich, dass wir in diesem extrem engen Feld ein Wörtchen mitreden können."