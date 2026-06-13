Liveticker 24h Le Mans 2026: Das Warmup jetzt live
Liveticker 24h Le Mans 2026: Die Vorbereitungen zum Rennen
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Das war die Ouvertüre
Wir halten fest: Keine Dummheiten im Warmup, alle Autos sind an einem Stück. Jetzt kann die Rennvorbereitung beginnen. Wir unterbrechen den Ticker kurz und melden uns später mit der Vorbereitung aufs Rennen wieder. Bis dahin stöbert gern in unseren Artikeln.
Alle Ergebnisse der gesamten Rennwoche könnt ihr hier nachlesen. Wir empfehlen unsere Longrun-Analyse, hier zeigt sich schon eher, was im Rennen zu erwarten ist.
Für die Statistik - Die Bestzeiten
Alle Autos sind durch. Kann jemand den Schnellsten des Warm-ups aus einem der Vorjahre nennen? Gratulation zum Freak-Award, uns fällt es nicht ein. Also, die bedeutungsloseste Statistik des Wochenendes für die Geschichtsbücher:
Bestzeit Hypercar: Ferrari #51 (Pier Guidi/Calado/Giovinazzi) - 3:26.540 Minuten
Bestzeit LMP2: APR-Oreca #4 (Kurtz/Quinn/Heinrich) - 3:37.111 Minuten
Bestzeit LMGT3: TF-Sport-Corvette #33 (Keating/Edgar/Catsburg) - 3:54.825 Minuten
Und da ist die Zeit schon wieder rum
15 Minuten vergehen wie im Flug. Zielflagge ist draußen, angefangene Runden dürfen natürlich noch zu Ende gefahren werden - gefolgt von einer In-Lap.
Bewegende Szene an der Box
Eduardo "Dudu" Barrichello und Vater Rubens liegen sich sichtlich bewegt in den Armen. Es ist das erste Le Mans für den Filius des Ex-Formel-1-Teamkollegen von Michael Schumacher. Hier hin muss man es erstmal schaffen.
Die ersten Zeiten
Wobei sie natürlich zweitrangig sind. Beide Werks-Ferrari mit 3:26er-Zeiten, einer auf Soft, einer auf Medium. Dahinter die beiden Toyota, einer auf vier Mediums, einer auf drei Mediums und einem Soft. Bei den 24 Stunden von Le Mans ist Mischbereifung erlaubt. BMW 3:28 auf Soft, Genesis 3:28 auf Hard.
Es zeigt, was im Fahrerlager schon zu hören war: Man kann bei der Reifenwahl eigentlich nicht viel falsch machen.
Viel Zeit bleibt nicht
15 Minuten geben allenfalls fünf runden her. Hier muss also schnell gelernt werden, wenn man noch etwas ausprobiert. Ein paar Autos kommen nach einer Runde rein für Boxenstoppübungen.
GREEN GREEN GREEN
Start frei für die Generalprobe. Nahezu das gesamte Feld will diese 15 Minuten nutzen. Wir sehen aktuell alle Reifentypen bei den Hypercars im Einsatz, in den anderen beiden Klassen überwiegend Medium. Der harte Reifen ist derzeit nur beim Genesis #19 (Jaminet/Chatin/Juncadella) aufgezogen. Das spricht dafür, dass die meisten Teams offenbar versuchen werden, mit Medium und Weich das Rennen durchzufahren. Der Circuit de la Sarthe gilt nicht unbedingt als reifenfressend, deshalb ist der harte Reifen eher etwas für Hitze. Das Überschneidungsfenster der Reifentypen gilt als sehr groß.
Mit dem Warm-up beginnt der Renntrag
15 Minuten Warm-up stehen jetzt auf dem Programm. Aktuell haben wir lediglich 20 Grad, das wird nachher noch deutlich wärmer. Dennoch ist es die einzige Möglichkeit, jetzt einmal die harten Reifen zu testen, außer man ist sich sicher, sie im Rennen nicht verwenden zu wollen.
24h Le Mans 2026 - Alle wichtigen Infos
Bienvenue aux 24 Heures du Mans 2026! In unserem Liveticker werdet ihr keine Sekunde des Rennens verpassen, wo auch immer ihr euch aufhaltet. Heiko Stritzke, Gerald Dirnbeck und Sönke Brederlow halten euch im gesamten Rennen auf dem Laufenden. Hier findet ihr alle wichtigen Grundinfos zum Rennen:
24h Le Mans 2026 im TV und Livestream
Starterliste 24h Le Mans 2026
Longrun-Analyse nach den Freien Trainings
Wettervorhersage 24h Le Mans 2026
So lief die Hyperpole
Einzelergebnisse von allen Sessions
Spezialdesigns bei den 24h Le Mans 2026
Von: Gerald Dirnbeck, Heiko Stritzke, Sönke Brederlow