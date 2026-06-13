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Start frei für die Generalprobe. Nahezu das gesamte Feld will diese 15 Minuten nutzen. Wir sehen aktuell alle Reifentypen bei den Hypercars im Einsatz, in den anderen beiden Klassen überwiegend Medium. Der harte Reifen ist derzeit nur beim Genesis #19 (Jaminet/Chatin/Juncadella) aufgezogen. Das spricht dafür, dass die meisten Teams offenbar versuchen werden, mit Medium und Weich das Rennen durchzufahren. Der Circuit de la Sarthe gilt nicht unbedingt als reifenfressend, deshalb ist der harte Reifen eher etwas für Hitze. Das Überschneidungsfenster der Reifentypen gilt als sehr groß.