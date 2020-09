24h Le Mans 2020: Der komplette Zeitplan

Der Zeitplan der 88. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens von Le Mans ist aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 stark komprimiert worden. Los geht es erst am Donnerstag, dafür aber mit voll geballter Action.

Starterliste 24h Le Mans 2020

Zehn Stunden stehen alleine am Donnerstag für das Hauptevent auf dem Programm, wenn Freie Trainings bei Tag und Nacht sowie das Qualifying warten. Am Freitag wird es dann ernst: In der der ersten Ausgabe der Hyperpole wird die 88. Pole-Position ausgefahren. Anders als sonst im Zeitplan entscheidet sich die Pole-Position diesmal erst am Freitag.

24h Le Mans 2020 in TV und Livestream

Am Samstag geht es morgens mit einem Warm-up los, gefolgt vom Rennstart um 14:30 Uhr. Im Rahmenprogramm fahren das LMP3- und GT3-Rennen "Road to Le Mans" sowie der Porsche-Carrera-Cup, der jetzt erst in seine Saison 2020 startet.

Kompletter Zeitplan 24h Le Mans 2020

Fett = Hauptevent

Mittwoch, 16. September 2020

08:00 - 18:00 Uhr: Technische Abnahme (keine Zuschauer erlaubt)

Donnerstag, 17. September 2020

08:30 - 09:30 Uhr: 1. Freies Training Road to Le Mans

10:00 - 13:00 Uhr: 1. Freies Training 24h Le Mans

14:00 - 17:00 Uhr: 2. Freies Training 24h Le Mans

17:15 - 18:00 Uhr: Qualifying 24h Le Mans

18:30 - 19:30 Uhr: 2. Freies Training Road to Le Mans

20:00 - 24:00 Uhr: 3. Freies Training 24h Le Mans (Nacht)

Freitag, 18. September 2020

08:30 - 09:30 Uhr: Qualifying Road to Le Mans in zwei Abschnitten

10:00 - 11:00 Uhr: 4. Freies Training 24h Le Mans

11:30 - 12:00 Uhr: Hyperpole 24h Le Mans

13:00 - 13:45 Uhr: 1. Freies Training Porsche-Carrera-Cup

14:15 - 15:10 Uhr: 1. Rennen Road to Le Mans (13 Runden)

15:45 - 16:30 Uhr: 2. Freies Training Porsche-Carrera-Cup

17:45 - 18:45 Uhr: Qualifying Porsche-Carrera-Cup

Samstag, 19. September 2020

09:15 - 10:00 Uhr: Rennen Porsche-Carrera-Cup (45 Minuten)

10:30 - 10:45 Uhr: Warm-up 24h Le Mans

11:15 - 12:20 Uhr: 2. Rennen Road to Le Mans (13 Runden)

14:30 Uhr: Rennstart 24h Le Mans

Sonntag, 20. September 2020

14:30 Uhr: Zielankunft und Siegerehrung

