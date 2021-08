24h Le Mans 2021: Daniel Serra fährt GTE-Streckenrekord im Qualifying

Die GTE Pro stahl im Qualifying zur 89. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans die Show. Während Jose-Maria Lopez in 3:26.279 Minuten eine weitere Bestzeit für den Toyota #7 (Conway/Kobayashi/Lopez; 1. H) einfuhr, purzelte in der GTE Pro der Streckenrekord gleich mehrmals.

Die Marke von Gianmaria Bruni aus 2018 von 3:47.504 Minuten wurde pulverisiert. Gleich zu Beginn der Session markierte Kevin Estre im Porsche #92 (Estre/Jani/Christensen; 3. GTE Pro) in 3:46.779 Minuten die neue Bestmarke für Fahrzeuge nach GTE-Reglement.

Doch dabei blieb es nicht. Daniel Serra, der schon die Bestzeit im ersten Freien Training markiert hatte, ließ im AF-Corse-Ferrari #52 (Serra/Molina/Bird; 1. GTE Pro) einen absoluten Kracher folgen: 3:46.011 Minuten sind die neue Bestmarke auf dem Circuit de la Sarthe in der LMGTE Pro.

Auch Alessandro Pier Guidi im AF-Corse-Ferrari #51 (Pier Guidi/Calado/Ledogar; 2. GTE Pro) sowie Nick Tandy in der Corvette #64 (Tandy/Milner/Sims; 4. GTE Pro) blieben in 3:46.581 und 3:47.074 Minuten unter der alten Rekordmarke.

Es ging im Qualifying lediglich darum, unter die Top 6 in der jeweiligen Klasse zu kommen, um an der Hyperpole am Freitagabend teilnehmen zu können. Das bedeutet, dass in der GTE Pro zwei Fahrzeuge ausscheiden mussten.

Es erwischte den Proton-Porsche #79 (MacNeil/L. Vanthoor/Bamber; 7. GTE Pro) und die Corvette #63 (A. Garcia/Taylor/Catsburg; 8. GTE Pro). Beide Ferraris, drei Porsche inklusive dem privat eingesetzten Proton-RSR und eine Corvette zogen in die nächste Runde ein.

Toyota und Alpine weiter eng zusammen

Solche Sorgen gab es in der Hypercar-Klasse nicht. Da nur fünf Boliden am Start stehen, sind ohnehin alle qualifiziert. Für die Galerie fuhr der Toyota #7 auf Platz eins, gefolgt vom Alpine #36 (Negrao/Lapierre/Vaxiviere; 2. H) mit 0,816 Sekunden Rückstand und dem Toyota #8 (Buemi/Nakajima/Hartley; 3. H) mit deren 1,392.

Der Glickenhaus #708 (Derani/Mailleux/Pla; 4. H) kam noch vor die LMP2-Meute, das Schwesterfahrzeug #709 (Dumas/Briscoe/Westbrook; 5. H) musste sich hingegen mit der gesamtsiebten Position zufriedengeben.

Ein Bericht zu den Klassen LMP2 und GTE Am folgt in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.