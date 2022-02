24h Le Mans 2022: Diese Teams sind eingeladen

Audio-Player laden

Mit dem Abschluss der asiatischen Le-Mans-Serie 2022 sind die letzten Einladungen zu den 24 Stunden von Le Mans 2022 verteilt worden. Aufgrund des Rekordstarterfeldes in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) sind diesmal besonders viele Plätze schon besetzt.

Theoretisch sind tatsächlich nur noch neun Plätze frei, doch nicht jedes Team wird jeden seiner Slots in Anspruch nehmen. So darf mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass WRT nicht mit vier Autos antreten wird. Das belgische Team hat zwei Invites über die WEC, einen als Meister der europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) 2021 und einen als Le-Mans-Sieger 2021 in der LMP2-Klasse erhalten.

Ebenfalls auf vier Einladungen kommt das Team Iron Lynx in der GTE Am. Zwei Slots laufen über die WEC-Teilnahme, einen weiteren gibt es durch den Titel in der ELMS 2021 und einen weiteren für den Titel im Le-Mans-Cup 2021, der dritten Liga in der ACO-Pyramide.

Es ist kaum davon auszugehen, dass alle dieser Einladungen angenommen werden, da Iron Lynx in WEC und ELMS mit nahezu denselben Paarungen antreten wird. Eines davon ist die Mannschaft rund um Claudio Schiavoni und Matteo Cressoni, im anderen Fahrzeug sitzen die "Iron Dames" Sarah Bovy, Michelle Gatting und Rahel Frey.

Zweifel gibt es außerdem bei den zwei WEC-Startplätzen von Peugeot. Das neue Le-Mans-Hypercar 9X8, ursprünglich ausgelegt auf einen Saisonbeginn im September 2022, befindet sich derzeit in der Erprobungsphase. Für eine Le-Mans-Teilnahme müsste Peugeot auch die 6 Stunden von Spa Anfang Mai wahrnehmen. Bis dahin müsste der 9X8 homologiert sein - auf fünf Jahre. Bislang ist offen, ob man antritt.

Als sicher gilt, dass United Autosports als Vizemeister der ELMS 2021 seine dritte Einladung neben den zwei WEC-Slots wahrnehmen wird. Nielsen Racing als Meister der asiatischen Le-Mans-Serie 2022 wird ebenfalls bei seiner LMP2-Premiere in Le Mans dabei sein.

LMP3-Meister CD Sport, seit 2018 im Le-Mans-Cup aktiv, müsste sich einen LMP2 zulegen - Entscheidung unklar. Gleiches gilt für den DKR Engineering als LMP3-Vizemeister in der ELMS 2021. Das Team, das unter anderem schon mit Corvette in der FIA-GT1-Weltmeisterschaft aktiv gewesen ist, macht seit 2017 LMP3, ist aber bislang nicht im Besitz von LMP2-Boliden.

Auf Ferrari-Seite gibt es jeweils eine Einladung für AF Corse für den GTE-Am-Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans 2021, für Spirit of Race (ELMS-GTE-Vizemeister 2021) und für Inception Racing, die mit Optimum Motorsport auf McLaren den GT3-Titel in der asiatischen LMS geholt haben.

Am wahrscheinlichsten ist es, dass Spirit of Race die Einladung mit einem zweiten Fahrzeug für die ELMS-Crew wahrnimmt. Die drei Inception-Fahrer, die 2021 mit Ferrari dabei gewesen sind, sind bereits auf dem Project-1-Porsche #56 für die WEC 2022 gemeldet und AF Corse hat bereits zwei Fahrzeuge in der GTE Am in der WEC unter Eigennennung am Start.

Es verbleiben die Einladungen der IMSA nach Le Mans. Sowohl Riley Motorsports (von der IMSA benannt) als auch Rob Ferriol als Hardpoint-Teambesitzer (Bob-Akin-Award) haben gegenüber 'Sportscar365' bereits ihre Teilnahmen zugesagt. Ben Keating wird seine Einladung über den Jim-Trueman-Award voraussichtlich nicht annehmen, weil er bereits in Vollzeit bei TF Sport WEC fährt und somit einen Platz sicher hat.

Während also theoretisch nur noch neun Plätze frei sind, werden in der Realität mindestens 15 der 62 Startplätze noch vom Selektionskomitee von FIA und ACO vergeben werden. Die besten Chancen haben dabei aktuelle ELMS-Teams.

Das Starterfeld für die 90. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans wird am Montag, den 28. Februar bekanntgegeben. Nach zwei Ausgaben unter Corona-Auflagen wird 2022 eine Rückkehr zur Normalität erwartet.

Jüngst wurde bekanntgegeben, dass die traditionelle technische Abnahme wieder traditionell auf dem Place de la Republique in Le Mans stattfinden wird. Die Abnahme ist am Freitag, den 3., und Samstag, den 4. Juni. Am Sonntag findet der Testtag auf dem Circuit de la Sarthe statt.

