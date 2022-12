24h Le Mans 2023: Der Zeitplan für die 100. Ausgabe

Audio-Player laden

Die 100. Auflage der 24 Stunden von Le Mans (10./11. Juni 2023) wirft ihre Schatten voraus. Eine Meldeliste gibt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Dafür aber hat Le-Mans-Veranstalter ACO noch vor dem Jahreswechsel den Zeitplan für alle Le-Mans-Tage im Monat Juni 2023 herausgegeben.

Weil es sich um die 100. Ausgabe des Rennens handelt, gibt es eine spezielle Ausstellung in der im Le-Mans-Museum, das direkt am Circuit 24 Heures (auch als Circuit de la Sarthe bekannt) gelegen ist. Die Ausstellung eröffnet am Donnerstag, 1. Juni, und läutet damit den Beginn der Le-Mans-Tage 2023 ein.

Am Freitag, 2. Juni, und am Samstag, 3. Juni, findet in der Innenstadt von Le Mans die traditionell öffentlich durchgeführte technische Abnahme aller für das 24-Stunden-Rennen gemeldeten Fahrzeuge statt. Am Sonntag, 4. Juni, steigt auf dem Circuit 24 Heures der offizielle Vortest. Bei dieser Gelegenheit gehen die Fahrzeuge erstmals auf die Strecke.

Der komplette Zeitplan rund um die 100. Auflage der 24 Stunden von Le Mans Foto: ACO

Die eigentliche Rennwoche beginnt am Dienstag, 6. Juni, mit dem Boxenstopp-Wettbewerb an der Strecke und einer Autogrammstunde, die diesmal in der Innenstadt abgehalten wird.

Am Mittwoch, 7. Juni, wird es zum ersten Mal ernst. An diesem Tag nämlich stehen auf der Rennstrecke das erste Freie Training (FT1) und das Qualifying auf dem Programm. Die für die besten Plätze in der Startaufstellung entscheidende Qualifying-Session steht tags darauf an.

Am Donnerstag, 8. Juni, gibt es zunächst ein zweites Freies Training (FT2), bevor es in der Hyperpole-Session des Qualifyings um die vorderen Startplätze in den einzelnen Klassen geht.

Am Freitag, 9. Juni, gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm sowohl auf der Strecke als auch in der Innenstadt, wobei die traditionelle Fahrerparade in der Innenstadt das Highlight ist.

Am Samstag, 10. Juni, dem Tag des Rennbeginns, gibt auf der Strecke nochmals eine Parade. Der Start der 100. Auflage der 24 Stunden von Le Mans erfolgt um 16:00 Uhr. Der Zieleinlauf ist somit am Sonntag, 11. Juni, um 16:00 Uhr.

Mit Bildmaterial von ACO.