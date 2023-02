24h Le Mans 2023: Diese 13 Teams sind vom ACO eingeladen

Audio-Player laden

Die 24 Stunden von Le Mans feiern 2023 ihr 100-jähriges Bestehen. Als Termin steht das Wochenende 10./11. Juni schon lange fest. Jetzt stehen auch die Teams fest, die vom Le-Mans-Veranstalter ACO automatisch eingeladen werden, weil sie in der zurückliegenden Rennsaison in Le-Mans-Serien weltweit entsprechend erfolgreich waren.

Es sind insgesamt 13 Teams. Und die kommen im Juni in Le Mans zu all jenen hinzu, die für die Saison 2023 der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) gemeldet sind.

Am vergangenen Wochenende ist mit den 4 Stunden von Abu Dhabi als letzte auch die Saison der Asian-Le-Mans-Series zu Ende gegangen. Die Titelträger aus dieser Rennserie - DKR in der LMP2-Klasse, Graff in der LMP3-Klasse und Walkenhorst in der GTE-Am-Klasse - sind daher als letzte drei Teams hinzugekommen. Somit ist die Liste der für die 24h Le Mans automatisch eingeladenen Teams nun komplett.

Neben DKR, Graff (in Le Mans in der LMP2-Klasse am Start) und Walkenhorst handelt es sich um diejenigen Teams, die in der zurückliegenden Saison die erfolgreichsten in der European-Le-Mans-Series (ELMS), im Le-Mans-Cup und in der IMSA-Serie waren.

Aus der IMSA kommt Action Express (Hypercar). Aus dem Le-Mans-Cup kommt GMB (GTE-Am). Und aus der ELMS kommen gleich sechs Teams: Prema, Panis und Cool (jeweils LMP2) sowie Proton, Kessel und Iron Lynx (jeweils GTE-Am).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.