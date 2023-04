24h Le Mans 2023: Peugeot schickt Art-Cars ins Jubiläumsrennen

Audio-Player laden

Im Rahmen der Mailänder Modewoche hat Peugeot eine ganz besondere Kreation vorgestellt. Es handelt sich dabei freilich nicht um ein Kleidungsstück, sondern um das Sonderdesign, in dem die beiden in der Langstrecken-WM (WEC) 2023 gemeldeten Peugeot 9X8 beim Saisonhöhepunkt antreten, den 24 Stunden von Le Mans am 10./11. Juni.

BILDER: Art-Car von Peugeot für die 24h Le Mans 2023

In Le Mans wird in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum des 24-Stunden-Rennens gefeiert. Zu diesem Anlass greift Peugeot die von BMW begründete Tradition der Art-Cars auf. Das knallige Design für die beiden Peugeot 9X8 wurde vom spanischen Künstler Demsky entworfen und ist eine Hommage an die Vergangenheit des Herstellers.

Während die Standardlackierung der beiden Peugeot 9X8 bei allen anderen WEC-Saisonrennen außer Le Mans ein schlichtes Grau ist, dominieren beim Sonderdesign die Farben Weiß und Dunkelblau. Demsky erinnert damit an das Design, in dem Peugeot in den frühen 1990er-Jahren mit dem 905 antrat. In Le Mans feierte man damals bei drei Starts (1991 bis 1993) zweimal den Gesamtsieg: 1992 und 1993.

"Der Peugeot 905 ist eine Ikone der 90er-Jahre, deren Energie und Kreativität wir feiern wollten. Demsky teilt diese Leidenschaft und diese Inspiration", erklärt Peugeot-Chefdesigner Matthias Hossann und stellt heraus: "Die grafische Kraft seiner Kunst bezieht sich auf die Vergangenheit, ist aber trotzdem hochmodern."

"Sie versetzt den Peugeot 9X8 in ein Universum, in dem sich Street-Art und Technologie vermischen. Es ist eine wahrhaft künstlerische Performance, die sowohl das Automobildesign als auch das 100-jährige Jubiläum der 24 Stunden von Le Mans feiert", so Hossann.

Peugeot 905 bei den 24h Le Mans 1993 Foto: Motorsport Images

Gefahren werden die beiden Peugeot 9X8 bei den 24h Le Mans am 10./11. Juni wie bei allen anderen Rennen im WEC-Kalender 2023 von Paul di Resta, Mikkel Jensen und Jean-Eric Vergne (Startnummer 93) und von Loic Duval, Gustavo Menezes und Nico Müller (Startnummer 94).

Rein sportlich bewegt sich der Peugeot 9X8 noch nicht auf dem Level des erfolgreichen 905. Seitdem das Auto im Sommer 2022 sein Debüt gab, wurde als bisher bestes Ergebnis dreimal P4 erzielt. Diese vierten Plätze kamen allesamt in der Saison 2022 zustande.

In der laufenden Saison 2023, die bislang zwei Rennen (Sebring und Portimao) erlebt hat, ist ein fünfter Platz das bisher beste Ergebnis. Die Hypercar-Klasse der WEC wartet in diesem Jahr mit sieben Herstellern auf (Cadillac, Ferrari, Glickenhaus, Peugeot, Porsche, Toyota, Vanwall). Im vergangenen Jahr waren es lediglich vier Hersteller (Toyota, Peugeot, Glickenhaus, Alpine).

