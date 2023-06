24h Le Mans 2023: Toyota vs. Ferrari vs. Cadillac am frühen Morgen

Nach der turbulenten Startphase und den Dramen in der Nacht hat das 24-Stunden-Rennen von Le Mans beim 100-jährigen Jubiläum in einen guten Rhythmus gefunden. In den frühen Morgenstunden des Sonntags stellt sich das Bild an der Spitze der drei Klassen etwas klarer dar.

In der Hypercar-Klasse hat seit dem Crash mit mehreren Autos, der für den Toyota #7 (Conway/Kobayashi/Lopez) das Aus brachte, nur noch ein größeres Drama ereignet. Betroffen war der Peugeot #94 (Duval/Menezes/Müller), der zwischenzeitlich in Führung lag.

Die Führung hatte der "Löwe" in der langen Safety-Car-Phase nach dem Toyota-Crash übernommen. Beim Restart aber war ein Vorsprung von fast einer Runde auf den anderen Toyota - Startnummer 8 mit Buemi/Hartley/Hirakawa - dahin. Der Toyota ging in Führung und der Peugeot fiel kurz darauf auch hinter den bestplatzierten Ferrari - Startnummer 51 mit Pier Guidi/Calado/Giovinazzi - zurück.

An dritter Stelle liegend stopfte Gustavo Menezes den Peugeot dann in die Reifenstapel der Daytona-Schikane. Er brachte das beschädigte Auto zwar in langsamer Fahrt bis an die Box. Damit und mit der folgenden Reparatur aber gingen acht Runden verloren.

Ebenfalls mehrere Runden Rückstand haben nach ebenfalls längeren Aufenthalten in der Box der von der Pole gestartete Ferrari #50 (Fuoco/Molina/Nielsen) aufgrund eines Bremsenwechsels und mehr, und der Porsche #5 (Cameron/Christensen/Makowiecki) aufgrund einer Reparatur eines Kühlerlecks.

Im Gegensatz dazu befinden sich kurz nach Sonnenaufgang noch drei Autos in der Führungsrunde. Die kommen von drei unterschiedlichen Herstellern. Es sind der aktuell ganz vorne fahrende Toyota #8 (Buemi/Hartley/Hirakawa), der Ferrari #51 (Pier Guidi/Calado/Giovinazzi) und der Cadillac #2 (Bamber/Lynn/Westbrook).

Aktuell mit einer Runde Rückstand, die sich aber aufholen lässt, fahren der Porsche #6 (Estre/Lotterer/Vanthoor) und der Cadillac #3 (Bourdais/van der Zande/Dixon), der in der Hyperpole am Donnerstag gebrannt hatte.

24h Le Mans 2023 im Live-Ticker!

Aktuell noch in der Führungsrunde:

1. Toyota #8 (Buemi/Hartley/Hirakawa)

2. Ferrari #51 (Pier Guidi/Calado/Giovinazzi)

3. Cadillac #2 (Bamber/Lynn/Westbrook)

FOTOS: 24h Le Mans 2023

In der LMP2-Klasse führt der WRT-Oreca #41 (Andrade/Kubica/Deletraz). Sechs der insgesamt 24 LMP2-Autos vom Typ Oreca 07 liegen hier noch in der Führungsrunde.

Aktuell noch in der Führungsrunde:

1. WRT-Oreca #41 (Andrade/Kubica/Deletraz)

2. Inter-Europol-Oreca #34 (Smiechowski/Scherer/Costa)

3. Duqueine-Oreca #30 (Jani/Binder/Pino)

4. Idec-Oreca #48 (Lafargue/Chatin/Hörr)

5. Panis-Oreca #65 (Maldonado/van der Helm/van Uitert)

6. Alpine-Oreca #36 (Vaxiviere/Canal/Milesi)

Im GTE-Feld liegt der Kessel-Ferrari #57 (Kimura/Huffaker/Serra) ganz vorn. In dieser Klasse fahren aktuell acht Autos in der Führungsrunde.

Aktuell noch in der Führungsrunde:

1. Kessel-Ferrari #57 (Kimura/Huffaker/Serra)

2. Iron-Lynx-Porsche #85 (Bovy/Gatting/Frey)

3. TF-Sport-Aston-Martin #25 (Al Harthy/Dinan/Eastwood)

4. AF-Corse-Ferrari #54 (Flohr/Castellacci/Rigon)

5. Project-1-Porsche #56 (Hyett/Jeanette/Cairoli)

6. GR-Porsche #86 (Wainwright/Pera/Barker)

7. Corvette #33 (Keating/Varrone/Catsburg)

8. Proton-Porsche #911 (Fassbender/Rump/Lietz)

Der außer Konkurrenz mitfahrende Chevrolet Camaro des Garage-56-Projekts vom NASCAR-Team Hendrick Motorsports (Johnson/Rockenfeller/Button) läuft bislang problemlos.

Als es zu Beginn der Nacht einen Regenschauer gab, saß ausgerechnet der bei Regen komplett unerfahrene Jimmie Johnson am Lenkrad. Die Herausforderung meisterte der siebenmalige NASCAR-Champion aber und hielt den bulligen Camaro trotz "angsteinflößender" Minuten auf der Strecke.

Würde das von Johnson/Rockenfeller/Button pilotierte und aerodynamisch leicht modifizierte NASCAR-Auto im GTE-Feld gewertet, würde es dort aktuell in den Top 3 fahren. Im Gesamtklassement des Rennens mit 62 Autos rangiert der Hendrick-Chevy derzeit an 28. Stelle.

Mit Bildmaterial von Rainier Ehrhardt.