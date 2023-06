24h Le Mans 2023: Wettervorhersage für den Langstreckenklassiker

Beim 24h-Langstreckenklassiker an der Sarthe (7. bis 11. Juni 2023) werden bis zu 300.000 Zuschauer erwartet - und alle fragen sich: Wie wird das Wetter beim legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans?

Das traditionsreiche Autorennen, das in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, darf sich offenbar über Kaiserwetter freuen. Die Temperaturen steigen tagsüber auf weit über 20 Grad Celsius und von Regen ist an allen Tagen keine Spur. Die Regenwahrscheinlichkeit wird mit 0 Prozent angegeben.

Bereits am Mittwoch (7. Juni) finden das erste Freie Training und das Qualifying statt. An diesem Tag werden Temperaturen bis zu 26 Grad Celsius erwartet. Auch in der Nacht sinkt das Quecksilber nicht unter 16 Grad Celsius, was vor allem die Camper entlang der Strecke freuen dürfte.

Sonniger Auftakt beim 24h-Klassiker

Am Donnerstag (8. Juni) stehen das zweite Freie Training und die Hyperpole-Session auf dem Programm, die über die Vergabe des besten Startplätze entscheidet. Mit 25 Grad Celsius ist es nur minimal kühler als am Vortag. Der Wind bläst mit bis zu 18 km/h aus nordöstlicher Richtung, sodass die Piloten auf der langen Hunaudières-Geraden mit leichtem Gegenwind zu kämpfen haben.

Anschließend ruht die Rennaction, denn am Freitag (9. Juni) findet die traditionelle Fahrerparade in der Innenstadt statt. Mit bis zu 24 Grad Celsius soll es der kälteste Tag der Woche werden, was die Fans allerdings nicht stören sollte. Das Regenrisiko liegt weiterhin bei 0 Prozent, sodass der Regenschirm nicht benötigt wird.

Kein Regenrisiko im Rennen

Sowohl am Samstag (10. Juni) als auch am Sonntag (11. Juli) steigen die Temperaturen auf Höchstwerte bis zu 25 Grad Celsius. In der Nacht pendeln sich die Temperaturen auf rund 15 Grad Celsius ein. Der Wind weht schwach, sodass kaum Auswirkungen zu erwarten sind. Das könnte sich im Verlauf der Woche allerdings noch ändern.

Anders als in den Tagen zuvor wird es beim Rennen deutlich bewölkter, was nicht nur die Sonnenstunden reduziert. Auch die Asphalttemperaturen werden geringer ausfallen, was sich auf den Reifenverschleiß auswirken könnte. Auf die Sonnencreme sollten die Fans am Circuit de la Sarthe dennoch nicht verzichten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.