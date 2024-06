24h Le Mans 2024: TV-Übertragungen bei Nitro, Eurosport und im Livestream

Es ist wieder soweit: Das berühmteste Langstreckenrennen der Welt, die 24 Stunden von Le Mans, stehen an. Die 92. Auflage steht als Höhepunkt der Langstrecken-WM (WEC) 2024 für den 15./16. Juni im Kalender. Gemeldet sind 62 Autos, verteilt auf die Klassen Hypercar, LMP2 und LMGT3.

Auf dem Circuit de la Sarthe in Le Mans beginnt der Fahrbetrieb in der Rennwoche am Mittwoch mit den ersten zwei Freien Trainings. Auch der Großteil des Qualifyings findet bereits am Mittwoch statt. Die Entscheidung um die prestigeträchtige Pole fällt aber erst am Donnerstag in der Hyperpole. Das 24-Stunden-Rennen wird am Samstag um 16:00 Uhr gestartet. Ins Ziel geht es somit am Sonntag um 16:00 Uhr.

Im deutschsprachigen Raum sind die 24h Le Mans 2024 im Free-TV auf Nitro und auf Eurosport zu sehen. Der zur RTL-Gruppe gehörende Sender Nitro zeigt das Rennen am Samstag/Sonntag in voller Länge live, wobei man bereits 75 Minuten vor dem Rennstart mit der Vorberichterstattung einsteigt.

Eurosport zeigt auf dem Hauptsender Eurosport 1 das Rennen am Samstag/Sonntag in voller Länge live. Zuvor werden auf Eurosport 1 auch die meisten der anderen Sessions live gezeigt. Ausnahmen sind das 1. Freie Training (Mittwoch) und das 3. Freie Training (Donnerstag). Diese beiden Sessions werden live auf dem Bezahlsender Eurosport 2 übertragen.

Abgesehen davon gibt es kostenpflichtige Angebote wie Discovery+ oder WEC TV, den offiziellen WEC-Livestream, auf dem sämtliche Sessions gestreamt werden können.

TV- und Livestream-Zeiten 24h Le Mans 2024

Mittwoch, 12. Juni 2024

13:45-17:15 Uhr: 1. Freies Training (Eurosport 2, WEC TV)

18:45-20:15 Uhr: Qualifying (Eurosport 1, WEC TV)

21:45-00:15 Uhr: 2. Freies Training (Eurosport 1, WEC TV)

Donnerstag, 13. Juni 2024

14:45-18:15 Uhr: 3. Freies Training (Eurosport 2, WEC TV)

19:45-21:15 Uhr: Hyperpole (Eurosport 1, WEC TV)

21:45-23:15 Uhr: 4. Freies Training (Eurosport 1, WEC TV)

Samstag, 15. Juni 2024

11:45-12:30 Uhr: Warm-Up (Eurosport 1, WEC TV)

14:45-16:00 Uhr: Vorbericht (Nitro)

15:00-16:00 Uhr: Vorbericht (Eurosport 1)

16:00-16:00 Uhr (Sonntag): Rennen (Nitro, Eurosport 1, WEC TV)

Sonntag, 16. Juni 2024

22:00-23:55 Uhr: Aufzeichnung Rennen (Eurosport 1)

Montag, 17. Juni 2024

10:30-12:25 Uhr: Aufzeichnung Rennen (Eurosport 1)

Dienstag, 18. Juni 2024

22:00-23:00 Uhr: Aufzeichnung Rennen (Eurosport 1)

Donnerstag, 20. Juni 2024

09:00-10:00 Uhr: Aufzeichnung Rennen (Eurosport 1)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.