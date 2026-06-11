24h Le Mans 2026 FT4: Cadillac schlägt doch noch BMW

Cadillac hat sich im vierten Freien Training der 24 Stunden von Le Mans knapp gegen BMW durchgesetzt, als sich die Teams nach den Hyperpole-Sessions voll auf die Rennpace konzentrierten. (Warum der Cadillac die Pole verlor) Die Sitzung ging über lediglich 60 Minuten von 23 Uhr bis zur Geisterstunde.

Sebastien Bourdais reichte im Cadillac #38 (Bamber/Bourdais/Aitken; 1.) eine Zeit von 3:26.843 Minuten - mehr als vier Sekunden langsamer war als der eigene Hyperpole-Bestwert -, um Robin Frijns Zeit von 3:27.037 Minuten im BMW #20 (Frijns/Rast/S. van der Linde; 2.) am Ende der Session hauchdünn zu unterbieten. (Ergebnis)

Der Toyota #7 (Conway/Kobayashi/de Vries) holte den dritten Platz vor dem Cadillac #12 (Stevens/Nato/Deletraz; 4.) und dem Alpine #35 (da Costa/Milesi/Habsburg; 5.). Alle diese Fahrzeuge lagen innerhalb einer halben Sekunde zur Bestzeit von Bourdais lagen.

Der BMW #15 (Magnussen/Marciello/D. Vanthoor), der nach der Strafe gegen den Cadillac#38 die Poleposition geerbt hatte, landete mit 2,7 Sekunden Rückstand auf dem 15. Platz. Das reine Bestzeiten-Klassement besitzt allerdings so gut wie keine Aussagekraft.

In der LMP2-Klasse bescherte Ben Barnicoat AF-Corse-Oreca #183 (Perrodo/Vaxiviere/Barnicoat; 1. LMP2) die Bestzeit in 3:36.111 Minuten. Damit war er fast sieben Zehntel schneller als das Duqueine-Team im Duqueine-Oreca #30 (Pin/Andlauer/Verschoor; 2. LMP2).

Unterdessen sicherten sich die beiden Corvette von TF Sport die ersten beiden Plätze in der LMGT3, nachdem das Team im Qualifying noch Rückschläge hatte hinnehmen müssen. Der Heart-of-Racing-Aston-Martin #23 (Newell/Barrichello/Adam) kam dank Eduardo "Dudu" Barrichello auf den dritten Rang.

Am Freitag finden bei den 24 Stunden von Le Mans traditionell nur Rahmenrennen statt. Am Samstag steht um 12 Uhr ein 15-minütiges Warm-up auf dem Programm, bevor um 16 Uhr die 94. Auflage der 24 Stunden von Le Mans freigegeben werden.