24h Le Mans 2026: Reset durch Safety-Car nach acht Stunden

Die 24 Stunden von Le Mans (hier im Liveticker!) haben ihren ersten großen Reset erlebt. Nach sieben Stunden und 38 Minuten entschied die Rennleitung den Einsatz des Safety-Cars, nachdem der AF-Corse-Ferrari #54 (Flohr/Castellacci/Rigon) von Francesco Castellacci vom Proton-Ford #88 (Gattuso/Levorato/Sargeant) ins Kiesbett der Esses geschossen wurde.

Mit der Safety-Car-Phase werden nun die Karten neu gemischt. Fahrzeuge, die zuvor zurückgefallen waren, werden neu ins Spiel gebracht. Das gilt vor allem für den Toyota #7 (Conway/Kobayashi/de Vries), der nach seinem schleichenden Plattfuß zu Beginn des Rennens nun wieder zur Spitze aufschließen darf.

Es war der erste wirklich größere Zwischenfall in einem bis dahin erstaunlich disziplinierten Rennen, das trotzdem seinen strategischen Reiz hatte. Um die Führung kämpften die beiden Cadillac von Jota mit dem Toyota #8 (Buemi/Hartley/Hirakawa) und dem BMW #20 (Frijns/Rast/S. van der Linde). Die Führung wechselte je nach Boxenstopp immer wieder hin und her.

Festzuhalten bleibt, dass Toyota den besten Speed hat, der Vorteil bei Dunkelheit aber kleiner wird. Am wichtigsten ist jedoch, dass Toyota nur zwölf Runden pro Stint schafft. Cadillac und BMW schaffen 13, Robin Frijns hatte sogar einen 14-Runden-Stint unter komplett grünen Bedingungen dabei. Diesen Reichweiten-Nachteil muss Toyota also ausgleichen.

Ferrari mit Feuerlöschproblem an die Box

Zu den Verlierern der SC-Phase zählten die beiden Werks-Ferrari, denen der Speed fehlt, die sich aber mit einem fehlerfreien Rennen langsam, aber stetig Position für Position nach vorne gearbeitet hatten. Durch die zusammengeschmolzenen Abstände werden sie nun aber dem Toyota #7 wehrlos ausgesetzt sein, der auf Position sieben die Zähne gefletscht hatte.

Doch kurz nach dem Restart musste die #50 an die Box und verlor die Führungsrunde. Grund dafür ist ein Problem mit dem Feuerlöschsystem.

Auch Alpine bekommt durch das Safety-Car eine zweite Chance, doch es sieht nicht gut aus. Die beiden A424 kriegen ihre Bremsen nicht richtig auf Temperatur. Nachdem Ferdinand Habsburg den Alpine #35 (da Costa/Milesi/Habsburg) zunächst auf dem dritten Platz gehalten hatte, fielen die beiden Renault-Töchter zum Zeitpunkt der SC-Phase auf die Plätze neun und zehn zurück.

Nicht profitieren konnten die beiden Peugeot, der Aston Martin #009 (Riberas/Sörensen/De Angelis) und der BMW #15 (Magnussen/Marciello/D. Vanthoor). Letzterer kam nach seiner Berührung mit einem LMP2 und anschließendem Radverlust kurz vor Ende der sechsten Stunde noch einmal zu einer Reparatur an die Box und hat drei Runden verloren.

Führungswechsel in der LMP2

Der Duqueine-Oreca #30 (Pin/Andlauer/Verschoor) hat die Spitze verloren, nachdem er unter Safety-Car nicht an die Box kam und seinen Stopp beim Restart nachholte. Zwar hat auch hier die Safety-Car-Phase für einen Reset des Rennens gesorgt, doch es befinden sich nur noch fünf Autos in der Führungsrunde.

In der LMGT3 profitieren diejenigen Teams, die die längste Zeit ihren Bronze-Fahrer im Cockpit hatten. Eventuelle Zeitverluste sind nämlich nun neutralisiert. In Führung liegt hier der Heart-of-Racing-Aston-Martin #23 (Newell/Barrichello/Adam), doch es befinden sich noch 17 Autos in der Führungsrunde.

Riesenglück im Unglück hatte Timur Boguslawski im Manthey-Porsche #91 (Cottingham/Boguslawski/Güven), der genau mit Beginn der Safety-Car-Phase einen Reifenschaden hinten links hatte und den Stopp unter SC absolvieren konnte, ohne sich einen Rundenrückstand einzuhandeln. Einen günstigeren Zeitpunkt für einen Reifenschaden hätte es nicht geben können.

Noch in der Führungsrunde

Hypercar: #8, #20, #12, #38, #101, #51, #7, #83, #19, #17, #007, #35, #36

LMP2: #343, #26, #9, #43, #30,

LMGT3: #27, #21, #74, #87 #77, #78, #91, #62, #57, #23, #34, #32, #150, #69, #88, #33, #2