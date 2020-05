24h Le Mans virtuell: 50 Fahrzeuge gemeldet von Penske und Co.

Eigentlich hätte am 13./14. Juni 2020 die 88. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans gefahren werden sollen. Weil diese aber aufgrund des Coronavirus um drei Monate auf den 19./20. September verschoben ist, steigt am 13./14. Juni die virtuelle Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans und wird bei Motorsport.tv live übertragen.

Ausgetragen wird das E-Sport-Rennen auf der Plattform rFactor2 dank einer Zusammenarbeit zwischen dem Le-Mans-Veranstalter ACO, der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und Motorsport Games. Auf der Meldeliste für die virtuellen 24h Le Mans finden sich insgesamt 50 Fahrzeuge, wobei 30 in der LMP2-Klasse und 20 in der GTE-Klasse gemeldet sind. Darüber hinaus stehen zehn Fahrzeuge auf der Reserveliste.

Jedes Auto wird von mindestens zwei Profirennfahrern und maximal zwei Sim-Racing-Profis gefahren.

In der LMP2-Klasse findet sich unter anderem ein Fahrzeug des Penske-Teams. Das Topteam aus den USA fuhr bei den realen 24 Stunden von Le Mans zuletzt im Jahr 1971 mit. In der Topklasse für das virtuelle 24-Stunden-Rennen trifft Penske unter anderem auf Toyota, Rebellion, ByKolles, United Autosports, Signatech-Alpine, Jota und Co.

Neben zahlreichen Teams aus der realen Langstreckenszene finden sich auf der Meldeliste für die virtuellen 24h Le Mans auch klassische E-Sport-Teams, wie etwa Veloce, Redline oder auch FA Racing, das E-Sport-Team von Fernando Alonso.

Jedes Auto beim E-Sport-Rennen wird von mindestens zwei Rennprofis gefahren Foto: ACO

In der GTE-Klasse bringen die realen Werksteams von Aston Martin, Corvette, Ferrari und Porsche ebenso virtuelle Fahrzeuge an den Start wie Kundenteams à la Project 1 oder Dempsey-Proton. Hinzu kommen auch hier klassische E-Sport-Teams, wie etwa R&G oder Feed.

Weitere Informationen zu den virtuellen 24 Stunden von Le Mans gibt auf der offiziellen Website des E-Sport-Rennens.

Welche Fahrer bei den virtuellen 24 Stunden von Le Mans ins Simulatorlenkrad greifen werden, wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

