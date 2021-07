50.000 Zuschauer für die 24h Le Mans 2021

Der Le-Mans-Ausrichter ACO hat verkündet, dass für die 89. Ausgabe des Langstreckenklassikers auf dem Circuit de la Sarthe 50.000 Zuschauer zugelassen werden. Das entspricht einer Auslastung von ungefähr 20 Prozent. Im Vorjahr fand das Rennen noch komplett hinter verschlossenen Türen statt.

Alle Zuschauer, die dem Rennen am 21. und 22. August beiwohnen wollen, müssen den neuen Gesundheitspass vorweisen, der in Frankreich am 9. Juni 2021 eingeführt worden ist. Das bedeutet, dass die Zuschauer entweder vollständig geimpft sein, einen Nachweis über eine überstandene COVID-19-Infektion inklusive Immunitätsnachweis oder einen negativen PCR-Test vorweisen müssen.

In einem Statement des ACO heißt es "Wir können dank der reduzierten Kapazität und des Gesundheitsausweises das sichere Abhalten unseres Premiumevents garantieren."

Der Vortest, der in diesem Jahr am Sonntag vor dem Rennen ein Comeback feiert, wird ebenso für die Öffentlichkeit unzugänglich sein wie die sonst so beliebte technische Abnahme vor dem Rennen. Die Campingplätze werden am Mittwoch zu den ersten Trainingssitzungen geöffnet. Anders als in normalen Jahren wird es keinerlei Kirmes oder Konzerte geben.

Tickets werden ab dem 21. Juni um 10 Uhr MESZ angeboten. ACO-Mitglieder können ihre Eintrittskarten bereits ab dem 17. Juni buchen. Im Falle einer Absage des Events oder eines erneuten Zuschauerverbots wie im Vorjahr werden alle Ticketkäufer entschädigt. ACO-Präsident Pierre Fillon hat eine weitere Verschiebung über den August hinaus kategorisch ausgeschlossen.

Bislang hat der ACO keine Angaben gemacht, wo die 50.000 Zuschauer untergebracht werden sollen. Ein Plan für ebenfalls etwa 50.000 Zuschauer im Vorjahr sah vor, dass diese auf "Inseln" zu je 5.000 Menschen verteilt werden sollten. Dieser Plan musste nach Diskussionen mit der französischen Regierung und lokalen Behörden wieder beerdigt werden.

Außerdem wurde eine aktualisierte Starterliste für das Rennen veröffentlicht. Auf dieser befinden sich dieselben 62 Fahrzeuge wie auf der im März verkündeten Liste. Es bleiben nach wie vor vier Fahrzeuge auf der Reserveliste. Namhafte Ergänzungen: Come Ledogar als dritter Fahrer im AF-Corse-Ferrari #51 und Dries Vanthoor bei HubAuto Corsa.

Mit Bildmaterial von Paul Foster.