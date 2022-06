ADAC GT Masters goes Le Mans: Diese fünf Fahrer treten an

Audio-Player laden

Am heutigen Samstag schalten um 16 Uhr die Ampeln für die 90. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans auf Grün. Mit von der Partie sind vier Fahrer aus dem ADAC GT Masters, plus ein Ersatzmann. Davon tritt nur einer, wie es am naheliegendsten wäre, in der GT-Klasse an.

Dabei handelt es sich um Allroundtalent Nick Catsburg, der in der Deutschen GT-Meisterschaft einen BMW M4 GT3 von Schubert Motorsport steuert. Der Niederländer greift für das Corvette-Werksteam an der Seite von Antonio Garcia und Tommy Milner ins Lenkrad. Die Corvette C8.R tritt in der heißumkämpften Klasse GTE Pro an, in der jedes der sieben Fahrzeuge gewinnen kann.

Corvette Racing lag in allen Trainingssitzungen an der Spitze des Feldes und besetzt die erste Startreihe. Catsburgs Auto hatte dabei das Nachsehen gegen das Schwesterfahrzeug. Sein Teamkollege Antonio Garcia verpasste die Polezeit von Nick Tandy.

"Nicky" Catsburg ist seit 2021 Teil des Aufgebots des Werksteams Pratt & Miller. "Nachdem ich das einmal mit Corvette hinter mich gebracht habe, kann ich es nun etwas relaxter angehen", sagt der 34-Jährige. "Ich weiß jetzt alle Basis-Dinge und wie das Team arbeitet. Wir sollten gut vorbereitet sein und haben Rückenwind von unserem Sieg aus Sebring."

Die anderen Fahrer aus dem ADAC GT Masters gehen in der LMP2-Klasse an den Start. Catsburgs Teamkollege aus der Deutschen GT-Meisterschaft, Niklas Krütten, nimmt erstmals am legendären Langstreckenrennen in Frankreich teil.

Die Strecke kennt er allerdings bereits aus dem Le-Mans-Cup im Vorjahr. Er fährt für Cool Racing an der Seite vom Beinahe-Klassensieger von 2021, Yifei Ye. Der Chinese wurde damals durch das irre Drama von WRT um den Klassensieg in der letzten Runde gebracht. Dritter Mann auf dem Fahrzeug ist der erfahrene Ricky Taylor.

"Das Team ist wirklich gut vorbereitet und wir haben eine Chance auf ein gutes Ergebnis, wenn wir durchfahren", sagt er gegenüber 'Motorsport-Total.com'. "Ich freue mich, zum ersten Mal in Le Mans zu fahren und vor allem, die Fans wieder dabei zu haben. Das freut mich sehr."

Aitken: Das hat mir die Augen geöffnet

Williams-Formel-1-Ersatzfahrer Jack Aitken ist bei Algarve Pro Racing als Teamkollege von Sophia Flörsch und John Falb angedockt. "Das hat mir die Augen geöffnet", staunt der Emil-Frey-Pilot aus dem ADAC GT Masters nach seinen ersten Runden auf dem Circuit de las Sarthe. Regulär fährt Aitken für TF Sport in der ELMS, APR hat ihn für Le Mans ausgeliehen.

"Le Mans stand schon lange auf meiner To-Do-Liste. Weite Teile sind öffentliche Straßen. Das bedeutet heftige Bodenwellen und dass die Fahrbahn nach außen geneigt ist", so der 26-Jährige.

Er bestätigt auch, dass Monoposto für ihn keine Priorität mehr haben: "Ich genieße die Arbeit mit Williams. Wenn sie fragen, ob ich morgen [Formel 1] fahre, werde ich antworten wie jeder Rennfahrer. Aber ich werde nicht meine professionelle Karriere im Sportwagensport für eine leise Hoffnung auf Formel 1 opfern."

Und auch ein Fahrer der "Mamba" geht in Le Mans an den Start. Jonathan Aberdein fährt die WEC-Saison 2022 bei Jota Sport an der Seite von Oliver Rasmussen und Ex-Indycar-Pilot Ed Jones. Das Trio wartet nach Platz fünf und einem Ausfall noch auf seinen Durchbruch.

Der fünfte Fahrer im Bunde ist Dries Vanthoor, der im ADAC GT Masters Ricardo Feller an zwei Terminen vertritt. Er pilotiert gemeinsam mit den Lamborghini-Piloten Rolf Ineichen und Mirko Bortolotti einen WRT-Oreca.

Startplätze LMP2-Fahrer 24h Le Mans 2022:

Dries Vanthoor: P10

Niklas Krütten: P12

Jonathan Aberdein: P13

Jack Aitken: P21

Startplatz GTE Pro 24h Le Mans 2022:

Nick Catsburg: P2

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.