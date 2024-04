Alpine Alpenglow mit H2-Verbrenner debütiert bei der WEC in Spa

Wichtiger Meilenstein für das Konzeptfahrzeug Alpine Alpenglow: Der emissionsfreie Bolide mit V8-Wasserstoffverbrennungsmotor wird beim 6-Stunden-Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Spa am 10. Mai 2024 seine ersten öffentlichen Runden drehen.

Der Alpenglow wurde der Öffentlichkeit erstmals im Oktober 2022 vorgestellt und war eines von fünf ausgestellten Wasserstoff-Konzeptfahrzeugen im Hydrogen Village bei den 24 Stunden von Le Mans 2023.

Der blaue Bolide, dessen Farben und Materialien nach offiziellen Angaben der Renault-Tochter an natürliche Elemente wie Feuer, Wasser, Eis, Wind und Wasserdampf erinnern, ist mit einem V8-Motor von Gibson ausgestattet, der bis zu 880 PS leisten soll.

Der Bolide hat gewaltige Ausmaße: Das futuristische Gefährt, das auch gerne als "blaues Batmobil" bezeichnet wird, ist über fünf Meter lang und über zwei Meter breit (genaue Daten siehe unten). Es verfügt über eine aktive Aerodynamik und riesige Räder in Form von Schneeflocken.

Die Karosserie besteht aus Recyclingkunststoff. In der Seitenansicht symbolisieren die Farben Rot (Scheinwerfer) bis Weiß (Rückleuchten) "die verschiedenen Stadien des Wasserstoff-Verbrennungsmotors", so die offizielle PR-Lesart. Von der roten Flamme bis zum weißen Wasserdampf fährt der Bolide emissionsfrei.

Der Wasserstoff wird - wie bei allen bisherigen H2-Projekten - in gasförmigem Zustand in speziellen Tanks bei 700 bar gespeichert. Das ist ein genormter Druck für Wasserstofftanks. Die Tanks haben die Form eines Tropfens, der den Wasserstoff symbolisiert. Der Automobil-Weltverband FIA will langfristig auf flüssige Speicherung setzen.

Der Alpine-Bolide wird am 10. Mai am Trainingstag vorgestellt und im Vorfeld des 6-Stunden-Rennens der WEC am 11. Mai Demonstrationsrunden drehen. Mit dabei ist auch das offizielle Mission-H24-Fahrzeug, der LMPH2G mit Brennstoffzelle.

Im Gegensatz zum Alpenglow befindet sich dieses, seit 2018 im Einsatz befindliche Fahrzeug in den letzten Zügen, ein Nachfolgemodell soll 2025 debütieren. Beide Fahrzeuge werden beim Highlight des Jahres noch einmal Demorunden drehen.

Für den ACO ist die Vorführung mehrerer Fahrzeuge ein wichtiges Signal für die Zukunft, denn man zeigt damit Technologieoffenheit beim Thema Wasserstoff. Bei den 24 Stunden von Le Mans soll eine Wasserstoffklasse debütieren, 2027 ist das Ziel.

Technische Daten Alpine Alpenglow

Konzept: Einsitziges Konzeptfahrzeug

Länge: 5.210 Millimeter

Breite: 2.140 Millimeter

Höhe: 1.020 Millimeter

Motor: Wassergekühlter V8-Motor

Hersteller: Gibson

Kraftstoff: Gasförmiger Wasserstoff

Hubraum/Aufladung: k.A.

Max. Leistung: 880 PS

Mit Bildmaterial von Alpine.