Bekommt Porsche wieder Zulassung für drittes Werksauto in Le Mans?

Porsche Penske Motorsport plant bei den 24 Stunden von Le Mans 2024 erneut mit drei Autos an den Start zu gehen. Auf Vollzeitbasis hat das Porsche-Werksteam in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) zwei seiner Porsche 963 gemeldet. Beim Saisonhöhepunkt in Le Mans am 15./16. Juni will man wie schon im vergangenen Jahr ein drittes Auto einsetzen. Die dafür notwendige Bestätigung seitens des Le-Mans-Veranstalters ACO steht aber noch aus.

"Wir machen Druck! Wir sind 2023 mit drei Autos angetreten und die Ergebnisse waren nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Wir haben die Vorteile von drei Autos auf der Strecke erkannt. Daher ist das unser Ziel", sagt Jonathan Diuguid, Leiter des Langstreckenprogramms von Porsche Penske Motorsport, gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com.

"Wir haben uns für drei Autos beworben und werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir wären begeistert, wenn wir den weiteren Startplatz bekämen, aber es liegt nicht in unserer Hand", sagt Diuguid und verweist damit auf die Begrenzung der Teilnehmerzahlen in der Hypercar-Klasse.

Grund dafür ist, dass für die gesamte WEC-Saison 19 Hypercars gemeldet sind. In der WEC-Saison 2023 waren es 13 Fahrzeuge in der Hypercar-Klasse. Deshalb ist nicht sicher, dass dem Le-Mans-Antrag von Porsche auch diesmal stattgegeben wird.

Grundsätzlich dürfen die Hersteller, die in der Hypercar-Klasse der WEC vertreten sind, bei den 24h Le Mans zusätzliche Fahrzeuge einsetzen, die allerdings nicht punkteberechtigt sind. Von dieser Möglichkeit machte Porsche Penske Motorsport im vergangenen Jahr Gebrauch. Im dritten Auto saßen die IMSA-Stammfahrer, Nick Tandy, Felipe Nasr und Mathieu Jaminet.

Das Anmeldeverfahren für die 24h Le Mans 2024 begann Anfang Dezember und endet für die WEC-Teilnehmer am 15. Januar. Die vollständige Teilnehmerliste mit 62 Autos wird für Ende Februar erwartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.