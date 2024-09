BMW gibt zu: Haben Crossplane-Kurbelwelle für LMDh erwogen

Der Porsche 963 hätte beinahe einen völlig anderen Sound bekommen, doch inzwischen wurde eine Änderung der Kurbelwelle zum "Crossplane"-Konzept wieder verworfen. BMW gibt nun zu, ebenfalls eine solche Maßnahme in Erwägung gezogen zu haben. Aber auch hier wurden die Probleme anders gelöst.

Der BMW M Hybrid V8 wird von einem V8-Flatplane-Motor angetrieben, der ursprünglich aus der DTM stammt und für die Hypercar-Konfiguration mit einem Turbolader versehen wurde. Wie Porsche hatte auch BMW während der Entwicklung mit Vibrationen zu kämpfen.

"Auch wir hatten dieses Problem, das nicht nur das Hybridsystem, sondern auch diverse andere Teile des Autos betraf", sagt Valentino Conti, Managing Director bei BMW M Motorsport, gegenüber Motorsport-Total.com.

Porsche hatte bis weit in die Saison 2023 hinein Probleme mit der Kompatibilität zwischen dem eigenen V8-Flatplane-Motor und dem Hybridsystem, vor allem wegen der Schwingungen. Ein Flatplane-V8, quasi zwei zusammengesetzte Vierzylinder, ermöglicht eine höhere Leistung als ein 90-Grad-Crossplane-V8, ist aber vibrationstechnisch ungünstiger.

"Um ehrlich zu sein, hatten wir keine großen Probleme mit dem Hybridsystem", so Conti weiter. Größere Schwierigkeiten gab es stattdessen an einer ganz anderen, völlig unerwarteten Stelle: "Die Lenkung war ein Teil, an dem wir mehr justieren mussten. Wir haben eine Vibrationsanalyse des Autos gemacht und kritische Bereiche identifiziert. Einer davon war das Lenkrad!"

Das überraschte auch die M-Motorsportabteilung von BMW und rechtfertigte die frühzeitige Analyse: "Wir wussten aus früheren Projekten, dass es bei diesem Motorkonzept Probleme mit Schwingungen gibt. Deshalb sind wir frühzeitig [zur Vibrationsanalyse] auf den Prüfstand gegangen, um die Problembereiche zu identifizieren."

Der P66/3-Motor bleibt beim Flatplane-Konzept

Foto: BMW

Die Umstellung auf Crossplane war dabei ein Thema: "Ich muss sagen, dass wir darüber nachgedacht haben, das Motorkonzept zu ändern, aber wir haben jetzt alle [problematischen] Bereiche identifiziert und Lösungen gefunden. Wir können bei diesem Konzept bleiben. Porsche bleibt ja auch bei diesem Konzept, die haben ihre Probleme anderweitig gelöst."

Der BMW M Hybrid V8 war Anfang 2023 das zuverlässigere V8-Flatplane-Fahrzeug, während Porsche die Probleme mit dem Hybrid noch aussortierte. Inzwischen ist Porsche sowohl in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) als auch in der IMSA SportsCar Championship Titelfavorit.

BMW hat mit dem M Hybrid V8 in der WEC, in die man erst 2024 eingestiegen ist, kürzlich den ersten Podiumsplatz errungen. Am vergangenen Wochenende kam der erste Doppelsieg beim IMSA-Rennen in Indianapolis hinzu. Das neue Konzept scheint also zu funktionieren ...