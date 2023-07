BMW über LMDh-Kundenautos: "Es gibt die eine oder andere Anfrage"

Während bei Porsche die Belieferung von Kundenteams von Anfang an ein wichtiger Bestandteil des LMDh-Programms war, ist bei BMW noch keine Entscheidung gefallen, ob der BMW M Hybrid V8 künftig auch von anderen Teams als den Werksteams RLL in der IMSA und WRT ab 2024 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) eingesetzt werden soll.

Das Interesse potenzieller Kunden wäre grundsätzlich vorhanden, wie BMW-Motorsportchef Andreas Roos im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' erklärt: "Es gibt die eine oder andere Anfrage an uns bezüglich LMDh-Kundenfahrzeugen - sowohl in der WEC als auch in der IMSA. Aber wir haben noch nichts Konkretes in der Tasche."

Aktuell hätten die Werkseinsätze in der IMSA sowie das Entwicklungsprogramm mit WRT vor dem WEC-Einstieg im kommenden Jahr klare Priorität. "Unser Fokus liegt aktuell ganz klar auf der Eigenentwicklung und Fertigstellung für die WEC und der Entwicklung für die IMSA. Hier haben wir noch mehr als genug Hausaufgaben zu erledigen", so Roos.

Vor der Entscheidung über ein mögliches Kundensport-Programm wird BMW laut Roos eine "360-Grad-Bewertung" vornehmen, um zu ermitteln, was eine entsprechende Entscheidung für den Hersteller und die Kunden bedeuten würde.

Dabei sind mehrere Punkte zu berücksichtigen. "Die Frage ist, wie viele Startplätze man überhaupt bekommen würde", sagt Roos. Anders als in der GT3, wo weltweit eine Vielzahl von BMW M4 GT3 in verschiedenen Rennserien im Einsatz ist, würde ein LMDh-Kundenprogramm nur wenige Fahrzeuge umfassen.

"Im Moment läuft die Bewertung, welchen Aufwand das für uns im Hintergrund bedeuten würde, den Kundensupport zu machen", sagt Roos. "Denn es bringt nichts, das Auto ins Feld zu bringen, wenn man dann den Support nicht liefern kann. Das geht vom technischen Support über die Ersatzteilversorgung etc. Die ganze Logistikkette muss aufgesetzt werden."

Eine Entscheidung für oder gegen das Kundenprogramm von BMW ist daher in nächster Zeit nicht zu erwarten. Diese wird laut Roos voraussichtlich erst gegen Ende 2023 fallen.

